Фото: Дамы и кавалеры на балу «Война и мир»
В Петербурге в Константиновском дворце состоялась традиционная реконструкция бала периода окончания Отечественной войны 1812 года — «Война и мир». Молодые люди предстали в образах императора и императрицы, послов дружественных стран, статс-дам и фрейлин, свиты Его Величества, вельмож и офицеров русской армии 1805-1812 годов. Как это было – в нашей галерее.
13:11 фоторепортаж
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