Срочно
Елизавета II одобрила запуск Brexit [date]

Фото: Дамы и кавалеры на балу «Война и мир»

В Петербурге в Константиновском дворце состоялась традиционная реконструкция бала периода окончания Отечественной войны 1812 года — «Война и мир». Молодые люди предстали в образах императора и императрицы, послов дружественных стран, статс-дам и фрейлин, свиты Его Величества, вельмож и офицеров русской армии 1805-1812 годов. Как это было – в нашей галерее.
13:11 фоторепортаж
1
Серьезная подготовка к этому событию проводилась с января. Для участников проходили открытые танцевальные и культурологические занятия, тематические мастер-классы.
Фото: 
2
Фото: 
3
Фото: 
4
Фото: 
5
Дамы и кавалеры исполнили старинные бальные танцы, также на балу были организованы веселые исторические и салонные игры.
Фото: 
6
Фото: 
7
Всего в образах героев романа Льва Толстого «Война и мир» предстали около 200 юношей и девушек.
Фото: 
8
Фото: 
9
Фото: 
10
Фото: 
11
Фото: 
12
Мероприятие проводится уже в четвертый раз.
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Модный показ дочери Рамзана Кадырова

2 марта, 16:46

Выставка нижнего белья в Москве

20 февраля, 10:15

Неделя в фотографиях

18 февраля, 07:53

Сибирячки на конкурсе «Мисс Пышка»

13 марта, 12:01

Крошечный Дональд Трамп стал мемом

27 февраля, 10:36

Новое лицо Госдепа

9 марта, 13:24

Соревнование по бодибилдингу в Колумбии

27 февраля, 10:36

Ким Чен Ын и сомы

27 февраля, 10:37

Женщины-военнослужащие разных стран

9 марта, 13:24

Белые «пляжи» Байкала

13 марта, 12:01