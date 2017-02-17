Фото: Дамы и кавалеры на балу «Война и мир»

В Петербурге в Константиновском дворце состоялась традиционная реконструкция бала периода окончания Отечественной войны 1812 года — «Война и мир». Молодые люди предстали в образах императора и императрицы, послов дружественных стран, статс-дам и фрейлин, свиты Его Величества, вельмож и офицеров русской армии 1805-1812 годов. Как это было – в нашей галерее.