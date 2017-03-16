Обзор зарубежных СМИ: на кого охотятся российские «шпионки-соблазнительницы»

Блокада «Сбербанка России» приведет к краху

Новая волна агрессии со стороны украинцев в отношении Сбербанка России может привести к необратимым последствиям, пишет в издании «Корреспондент» Руслан Бортник , директор Украинского института анализа и менеджмента политики. По его словам, у российского банка имеются активы около 50 млрд гривен, что является большой долей в украинской экономике. Кроме того, там размещены вклады граждан на сумму более 10 млрд гривен.

По мнению Бортника, если Сбербанк на Украине прекратит функционировать, то это будет означать системный кризис для всей финансовой системы. За этим может последовать девальвация гривны и финансовая нестабильность. Кроме того, без работы останутся сотни, тысячи банковских сотрудников. Так что блокада банков – это в путь никуда, резюмирует эксперт.

Почему в Китае запретили «Винни-Пуха»?

В Китае под запретом оказались всемирно известные герои Винни Пух и Свинка Пеппа. Китайские чиновники решили сократить «идеологический поток с Запада» и продвигать свою собственную литературу и кинематограф, пишет The Epoch Times

Отмечается, что рынок детских книг в Китае огромен: более 220 млн читателей до 14 лет, более 40 тыс. изданий, выходящих в год. При этом книг местных авторов становится всё меньше, поскольку издательствам выгоднее приобретать уже известные произведения. Именно поэтому чиновники решили ограничить в стране издательство иностранной детской литературы. Для китайских авторов и художников при этом будут введены квоты, говорится в статье.

Россия вновь интересна потомкам белых эмигрантов

Потомки белых эмигрантов все активнее возвращаются в Россию. Как пишет Paris Match , многие из них не знают русский язык, но все же поддерживают те ценности, которые продвигают власти в современной России – религию и патриотизм.

Отмечается, что многие эмигранты до сих пор носят громкие фамилии – Толстые, Романовы, Апраксины. Их предки мигрировали в Европу после революции 1917 года. В настоящее время потомки российских эмигрантов открывают для себя в России новые возможности – многие создали здесь вполне успешный бизнес. Однако пока они не спешат оформлять российское гражданство, говорится в материалах французской газеты.

Маршем украинских военных может стать гимн националистов

Вооруженным силам Украины предложили сделать гимн ОУН официальным маршем военных, пишет 24tv.ua . Музыканты группы «ВВ» обработали и записали современный вариант песни ОУН, говорится в новости.

Генштабе не против сделать гимн ОУН официальным маршем украинских военных. «Ее ценность (песни) заключается в том, что у нее очень глубокий смысл. Первая строка "Зродились ми великої години" стоит внимания. Мы видим 2013 год, когда вновь украинское войско начало возрождаться», – отметил и. о. начальника культурологического отделения ВСУ Алексей Пастернак.

Британских военных предупредили о российских соблазнительницах

Британских военнослужащих, которые прибудут в Эстонию на этой неделе для проведения там учений НАТО , предупредили об угрозе российских шпионок-соблазнительниц. Об этом пишет The Daily Mail

Среди военных был проведен соответствующий инструктаж, пишет издание. Британские офицеры рассказали солдатам, что в Таллине симпатичные российские шпионки могут попытаться познакомиться с ними, чтобы выведать засекреченные данные. Военным рекомендовано отказаться от походов в бары, а особенно в интернет-кафе, поскольку агенты из России имеют специальное оборудование для взлома телефонов. Также солдат попросили свести к минимуму общение не только с девушками, но и с местным рабочим персоналом.