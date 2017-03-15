Портал «Рамблер» модернизировал инфраструктуру сервиса «Рамблер/почта»

Удобная навигация, внимание к деталям - это то, что делает работу с сервисом для пользователя максимально комфортной. Снижение количества спама и повышение скорости работы – основные результаты перезапуска.

В основу нового дизайна лег предварительный анализ поведения пользователей на страницах сервиса: не только статистическая информация, но и живые отзывы владельцев почтовых ящиков.

В тестировании интерфейса, которое длилось три с половиной месяца, приняло участие около 10% посетителей (более 1 400 000 человек). Полученная обратная связь позволила на ранних этапах устранить недочеты и добавить новые функции. Со страниц сервиса были удалены отвлекающие и маловостребованные элементы, а возможности оставшихся командных кнопок

Однако, основные изменения произошли «под капотом».

Была не просто усовершенствована, но изменена инфраструктура проекта, эволюционировали спам-фильтры. Работа по снижению количества спама в «Рамблер/почте» стала одной из ключевых задач перезапуска: команда продукта хорошо знает об имевшей место проблеме с числом нежелательной корреспонденции и постоянно работает над улучшением блокирующей спам системы. Еще одним прорывом перезапуска стало значительное увеличение скорости работы всего сервиса.

В дальнейших планах – добавление персонализированных тем (одна из самых любимых и востребованных «фишек»), обновление мобильной почты, запуск Postmaster, поддержка меток и цепочек писем. Помимо этого, в ближайшее время в почте появятся виджеты с дополнительной полезной информацией - прогноз погоды, гороскопы, срочные новости, турнирные таблицы – они будут подключаться по желанию посетителей. И, конечно, работа над блокированием спама будет продолжаться с двойной интенсивностью.

Марина Россинская, управляющий директор портала Рамблер, отметила: «Модернизация «Рамблер/почты» это, в первую очередь, забота о качестве продукта и об удобстве наших пользователей. Аудитория сервиса вот уже двадцать лет доверяет нам работу над безопасностью их переписки, и мы оправдываем ожидания, признавая и ликвидируя возникающие проблемы. Кроме того, мы продолжаем систематизированно работать с новым брендингом (айдентикой и стилем) портала, выстраивая сервисы в единый визуальный ряд».

О портале "Рамблер"

"Рамблер" был основан в 1996 году как поисковая система и на сегодняшний день вырос в медиапортал с обилием полезных сервисов. Сейчас в его составе 19 проектов, покрывающих широкий круг интересов пользователей. По данным «Яндекс.Метрика» аудитория Рамблера превышает 40 миллионов посетителей в месяц (в среднем за 2016 год).

Ресурс является одним из активов Rambler&Co — одной из крупнейших в России групп компаний в области медиа, технологий и электронной коммерции.