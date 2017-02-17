Фото: Снежная буря в США

Снежная буря, которая обрушилась 14 марта на Восточное побережье США, нарушила привычную жизнь миллионов американцев. Стихия затронула Вашингтон (столичный округ Колумбия), штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Массачусетс, Коннектикут, Мэн, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт. Особо пострадал от бури Нью-Йорк, глубина снега здесь достигла полуметра.
13:35 фоторепортаж
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Во время сильнейшего снегопада порывы ветра достигали 28 метров в секунду, видимость была практически нулевая
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Без электричества остались около 200 тысяч потребителей, тысячи авиарейсов отменены, в эпицентре бури были закрыты школы
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Некоторые автомобилисты из-за снегопада попали в ДТП. Сообщается, что есть погибшие
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Всего снежная буря затронула свыше 50 млн американцев, в некоторых районах было объявлено чрезвычайное положение
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К расчистке снега привлечены даже служащие Национальной гвардии
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Соц.сети также пестрили сообщениями о стихии
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В настоящее время стихия продолжает бушевать
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