Обзор зарубежных СМИ: кто повторил бесчеловечный эксперимент Милгрэма

Будущее Байкала зависит от туристов и туалетов

Так, наибольшую обеспокоенность активистов вызывает туристический бум. Китайские туристы активно приезжают в этот район с 2014 года, когда обвалился курс рубля. При этом планируется, что группа российских и китайских инвесторов вложит более $11 млрд в строительство гостиниц и прочих объектов туристической инфраструктуры. Защитники природы встревожены, что реализация этих планов нанесет сильный вред окружающей среде. Экологи также обращают внимание, что сегодня в регионе практически отсутствуют установки по очистке воды и биотуалеты, способные перерабатывать отходы в компост. Все загрязняющие вещества из кухонь и туалетов текут в грунтовые воды, а оттуда попадают прямо в Байкал. В статье говорится, что российские власти собираются построить в регионе новые очистные сооружения и расширить полномочия местных чиновников для проведения федеральной природоохранной программы.

Россия готовит новые крылатые ракеты?

В СМИ недавно появились сообщения о новых российских крылатых ракетах. Как пишет Echo24 , и Россия, и США могут прийти к полному отказу от договора о ликвидации ракет средней дальности, из которого последует новый виток гонки вооружений.

Отмечается, что в России разработали «семейство» крылатых ракет «Калибр». Дальность экспортных модификаций этих ракет ограничена режимом MTCR (режимом контроля за ракетными технологиями), поэтому достигает максимум 300 километров, однако ракеты «Калибр», стоящие на вооружении российской армии, имеют намного большую дальность – порядка 2,5 тыс. километров. Также были разработаны баллистические ракеты «Искандер-М», дальность которых составляет 480 километров. Однако некоторые специалисты считают, что подлинный потенциал этих ракет выше, и что при более качественном топливе «Искандер» может пролететь свыше 700 километров. Вопросы вызывает и новая ракета РС-26 «Рубеж», которая официально относится к разряду межконтинентальных. Максимальная дальность этой ракеты, по некоторым прогнозам, может достигать более 6 тыс. километров.

НАТО научит эстонцев воевать

В июле прошлого года НАТО приняло решение увеличить количество своих войск в странах Балтии и Польше. Весной этого года в эстонский городок Тапа приедет британский батальон, состоящий из 800 военнослужащих. Как пишет Ilta Sanomat , батальон Rifles пробудет в Эстонии до конца года.

Отмечается, что к 800 британским военнослужащим также присоединяться 200 датских и французских солдат. Как отметил командующий первой пехотной бригадой майор Ранно Раудсик, весной в Эстонии будет проведено несколько военных учений, самыми большими из которых будут учения Cил обороны Эстонии «Весенний шторм». Он заявил, что батальон готовится к выполнению задач военного времени. Издание пишет, что эстонские солдаты срочной военной службы смогут потренироваться в совместных с международными войсками действиях.

Британцам покажут «архитектурные призраки» Москвы

В лондонском Музее дизайна будет представлена выставка зданий, которые прозвали «призраками Москвы». Как пишет The Guardian , особое внимание в новой экспозиции будет приковано к 6 проектам. Все они были придуманы в 1920-е и 30-е годы смелыми архитекторами, но так и не были построены.

Среди представленных на выставке зданий – Институт Ленина, который должен был стать крупнейшей библиотекой в мире, а также Дворец Советов, на вершине которого должен был находиться монумент Владимира Ленина, который по размерам превосходит американскую статую Свободы. Кроме того, на выставке показано одно построенное сооружение – мавзолей Ленина. Посетители выставки смогут оценить несколько эскизов усыпальницы, которые советским властям предлагали солдаты, шахтеры и школьники.

В Польше повторили бесчеловечный эксперимент

Польские психологи провели аналог «концлагерного» эксперимента Милгрэма, предполагающий причинение боли людям как часть должностных обязанностей. Как пишет «EurekAlert!» , порядка 90% участников оказались готовы пойти на эксперимент.

Испытуемые под контролем руководителя-психолога должны были наказывать своего партнера электрическим током за каждый неправильный ответ. Авторы сообщили, что в действительности никто из участников не подвергался ударам тока – боли изображали актеры. Однако эксперимент продемонстрировал почти тотальную готовность большинства людей причинять боль невинным согражданам по приказу начальства. Отмечается, что число согласий на наказание партнера уменьшалось, если жертвой становилась женщина.