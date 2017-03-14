Обзор зарубежных СМИ: Как Китай воспользовался ситуацией на Украине

Китай скупает украинские военные технологии

Россия и Украина разорвали связи в сфере оборонной промышленности, экономика обеих стран также переживает не лучшие времена. Как пишет японское издание «Майнити симбун» , сложившейся ситуацией пользуется Китай – активно скупает и в России, и на Украине новейшие вооружения и передовые военные технологии.

Так, после 2014 года Россия и Китай подписали крупные контракты на экспорт современных истребителей СУ-35 и зенитно-ракетных комплексов «С-400». В свою очередь украинская компания «Мотор Сич» укрепляет связи с китайскими предприятиями. Кроме того, в прошлом году украинская компания «Антонов» и китайская сторона договорились о совместном производстве крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225, который Китай может использовать как в гражданской, так и в военной сфере.

Германия возродит военную мощь

Германия в эпоху Дональда Трампа обсуждает планы по укреплению своей военной мощи, пишет The Washington Post . Долгое время против возрождения германской мощи активнее других выступали сами немцы, помнившие ужасы нацизма. Однако трансатлантическая политика президента США Трампа заставляет немцев посмотреть на этот вопрос иначе.

Перспективы наращивания военной мощи уже сегодня проглядываются в Литве, куда за последнее время прибыло порядка 500 германских солдат. По мнению аналитиков, это самая масштабная германская военная операция на российских рубежах после окончания холодной войны. Однако в Европе многие опасаются возрождения германской мощи. Сами немцы также недовольны такой перспективой: одни из них не хотят нести лишние расходы, другие опасаются, что может начаться новая гонка вооружений.

Турция разругалась с Европой. Что это означает?

Правительства европейских стран запретили членам турецкого правительства проводить агитацию в турецких общинах. Однако, как пишет «Новое время» , турецкая власть возлагает большие надежды на голоса соотечественников из стран Европы в ходе предстоящего референдума в Турции.

Отмечается, что в случае успешного для правящей партии результата референдум может кардинально изменить форму политического устройства Турции. Нововведения предусматривают, что вся полнота исполнительной власти в стране будет сосредоточена в руках президента – даже должность премьер-министра будет отменена. Однако правительства Германии, Голландии, Австрии и Швейцарии решили, что внесение раскола и дополнительного напряжения в своем обществе по данному вопросу – это слишком большая цена турецких избирательных политических гонок по Европе. Обозреватель пишет, что запрет на агитацию – логичное развитие очень сложного политического процесса в отношениях между Турцией и ЕС . Причем на этом фоне планы сотрудничества между РФ и Турцией теперь действительно кажутся грандиозными, говорится в материалах.

Украинцы делают деньги на безвизе, который еще не получили

Известие о том, что безвизовый режим с Европой может стать для Украины реальностью уже этим летом, заставило посредников поднять цены на ускоренное получение биопаспортов. Тем, у кого их нет, придется получать, как и сейчас, визы, пишут «Вести-Украина»

Так, за срочную выдачу в трех- и пятидневный срок загранпаспорта просят от 2700 грн, хотя еще до нового года цена была 2400 грн, а за срок в один-три дня цена составит уже 4500 грн. Официально оформить загранпаспорт с чипом можно в любом отделении Госмиграционной службы за 20 дней, заплатив за этого порядка 560 грн. Если документ нужен за неделю, его стоимость увеличивается почти вдвое. Отмечается, что посредники, которые помогали оформлять шенген, пока не знают, чем будут заниматься дальше. Но пока, по их словам, заявок на оформление виз в ЕС меньше не становится.

Шведский студент бросит вызов природе и волкам Сибири

Шведский студент Матс Голдберг может стать участником российского экстремального реалити-шоу в Сибири. Как пишет Göteborgs-posten , здесь молодому мужчине придется столкнуться с медведями, волками и соперниками-россиянами.

Ожидается, что участники шоу будут жить на отдаленном острове в Сибири. Ранее организаторы заявили, что в ходе «состязания» будут разрешены убийства и изнасилования. Однако позже они уточнили, что за совершение таких деяний участника дисквалифицируют и он понесет положенное по российскому законодательству наказание, говорится в статье. Пока что 36-летний Матс Голдберг находится на 16 месте в отборочном туре. Всего будет 30 участников, так что у него хорошие шансы попасть в проект.