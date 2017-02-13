Фото: 85 лет Наине Ельциной
Сегодня Наине Ельциной, супруге первого президента России, исполняется 85 лет. Со своим будущим мужем – Борисом Ельциным – Наина Иосифовна познакомилась в Уральском политехническом институте. Они поженились год спустя после того, как окончили институт, в 1956 году. А в 1985 году семья перебралась в Москву, где политик активно строил свою карьеру. Спокойная, добрая, скромная женщина — такой ее знают россияне. Первая леди в новой постсоветской России – в нашей галерее.
12:07 фоторепортаж
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