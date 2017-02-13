Фото: 85 лет Наине Ельциной

Сегодня Наине Ельциной, супруге первого президента России, исполняется 85 лет. Со своим будущим мужем – Борисом Ельциным – Наина Иосифовна познакомилась в Уральском политехническом институте. Они поженились год спустя после того, как окончили институт, в 1956 году. А в 1985 году семья перебралась в Москву, где политик активно строил свою карьеру. Спокойная, добрая, скромная женщина — такой ее знают россияне. Первая леди в новой постсоветской России – в нашей галерее.
12:07 фоторепортаж
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Наина Иосифовна Ельцина родилась в селе Титовка Оренбургской области. Почти всю жизнь ее родители прожили в Оренбурге. Папа Иосиф Гирин – железнодорожный служащий, а мама, Мария Гирина, воспитывала детей
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Борис Ельцин и Наина Иосифовна Ельцина
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В 1985 году семья Ельциных перебралась из Свердловска в Москву. Здесь Бориса Николаевича ждали непростые события в политической жизни, слава и разные испытания. Наина Иосифовна взяла на себя заботы о семье и муже.
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Президент России Борис Ельцин с супругой Наиной Ельциной во время осмотра Великой Китайской стены
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Президент РФ Борис Ельцин и его супруга Наина встречают в Екатерининском зале Кремля короля Норвегии Харольда V, прибывшего в Россию с официальным визитом, и его супругу королеву Соню
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Наина Ельцина загорает на берегу моря во время встречи глав государств ЕС
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На избирательном участке
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Накануне 70-летия
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Наина Ельцина и её дочь, директор фонда первого президента России Б.Н. Ельцина Татьяна Юмашева
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