Фото: 85 лет Наине Ельциной

Сегодня Наине Ельциной, супруге первого президента России, исполняется 85 лет. Со своим будущим мужем – Борисом Ельциным – Наина Иосифовна познакомилась в Уральском политехническом институте. Они поженились год спустя после того, как окончили институт, в 1956 году. А в 1985 году семья перебралась в Москву, где политик активно строил свою карьеру. Спокойная, добрая, скромная женщина — такой ее знают россияне. Первая леди в новой постсоветской России – в нашей галерее.