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Главные события понедельника

Увеличение НДС, первая проверка Росгвардии и другие события дня
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Минфин выступил за увеличение НДС

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Глава Минфина Антон Силуанов предложил снизить совокупную ставку страховых взносов с 30% до 22% от зарплаты. При этом налог на добавленную стоимость он предлагает увеличить с 18% до 22%.
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Самойлову могут не пустить на "Евровидение"
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что певицу Юлию Самойлову, представительницу России на «Евровидении-2017», не пустят на Украину, если она будет делать политические заявления.
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Материнскому капиталу нашли замену
Депутаты Госдумы предложили выплачивать матерям от трех до пятнадцати тысяч рублей ежемесячно вместо единоразовой выплаты материнского капитала, сообщает RT.
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Афганистан попросил Россию о помощи
Власти Афганистана просят Москву вложиться в восстановление экономики страны. Речь идет о 124 объектах, в восстановлении которых могла бы помочь Россия, сообщает газета «Известия».
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Тимошенко: на Украине введено внешнее управление
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине введено внешнее управление «через марионеточную власть».
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В Кремле прокомментировали фильм CNN о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что документальный фильм телеканала СNN о главе государства Владимире Путине, судя по всему, сделан с критическим уклоном, «в русле дальнейшей демонизации страны».
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Туска вызвали на допрос по делу о связях с ФСБ

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Прокуратура Польши вызвала на допрос председателя Евросовета, бывшего премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом сообщает агентство PAP.
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Росгвардия приведена в полную боеготовность
В Росгвардии впервые за время существования ведомства началась внезапная проверка боеготовности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ.
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