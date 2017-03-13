Главные события понедельника

Минфин выступил за увеличение НДС

Глава Минфина Антон Силуанов предложил снизить совокупную ставку страховых взносов с 30% до 22% от зарплаты. При этом налог на добавленную стоимость он предлагает увеличить с 18% до 22%.

Самойлову могут не пустить на "Евровидение"

Материнскому капиталу нашли замену

Депутаты Госдумы предложили выплачивать матерям от трех до пятнадцати тысяч рублей ежемесячно вместо единоразовой выплаты материнского капитала, сообщает RT.

Афганистан попросил Россию о помощи

Власти Афганистана просят Москву вложиться в восстановление экономики страны. Речь идет о 124 объектах, в восстановлении которых могла бы помочь Россия, сообщает газета «Известия».

Тимошенко: на Украине введено внешнее управление

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине введено внешнее управление «через марионеточную власть».

В Кремле прокомментировали фильм CNN о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что документальный фильм телеканала СNN о главе государства Владимире Путине, судя по всему, сделан с критическим уклоном, «в русле дальнейшей демонизации страны».

Туска вызвали на допрос по делу о связях с ФСБ

Прокуратура Польши вызвала на допрос председателя Евросовета , бывшего премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом сообщает агентство PAP.

Росгвардия приведена в полную боеготовность

В Росгвардии впервые за время существования ведомства началась внезапная проверка боеготовности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ.