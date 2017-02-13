Фото: Кто представит Россию на «Евровидении-2017»

Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2017», который состоится в мае в Киеве, представит певица Юлия Самойлова. Девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке. Музыку и слова написал Леонид Гуткин, который уже сотрудничал с конкурсантками «Евровидения» — Полиной Гагариной и Диной Гариповой.
11:36 фоторепортаж
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Юлия Самойлова родилась в 1989 году в республике Коми. Она неоднократно становилась победителем и лауреатом различных музыкальных конкурсов.
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В 2013 году девушка стала финалисткой третьего сезона проекта Аллы Пугачевой «Фактор А».
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Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске. При этом девушка живет полноценной жизнью.
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В 2014 году Юлия принимала участие в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр
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