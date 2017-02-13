Фото: Кто представит Россию на «Евровидении-2017»
Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2017», который состоится в мае в Киеве, представит певица Юлия Самойлова. Девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке. Музыку и слова написал Леонид Гуткин, который уже сотрудничал с конкурсантками «Евровидения» — Полиной Гагариной и Диной Гариповой.
11:36 фоторепортаж
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