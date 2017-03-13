Обзор зарубежных СМИ: «Кампания обольщения» перед ЧМ-2018

Украина плохо подготовилась к Гааге

Украина откровенно плохо подготовилась к процессу в международном суде Гаагы, пишет обозреватель «Корреспондента» Кость Бондаренко. По его мнению, если Украина проиграет данный процесс, то потеряет значительную часть поддержки европейского сообщества, однако тех статей, которые сейчас инкриминируются России, явно недостаточно.

Так, первая статья обвинения – это обвинение в финансировании терроризма. Однако те организации, которые находятся в ДНР и ЛНР, никем не признаны террористами, кроме Украины. Вторая статья – слабо доказуемое обвинение, которое касается дискриминации на расовой основе. Но крымские татары не являются расово чуждыми представителями иной расы. Бондаренко пишет, что Украине необходимо было подготовить такой процесс, в исходе которого все были бы уверены.

Перед ЧМ-2018 по футболу в России запустили «кампанию обольщения»

Российские власти придумали способ повысить популярность чемпионата мира по футболу 2018 года, пишет CNEWS Matin . Чтобы оставить в прошлом образ «страны хулиганов», послом ЧМ-2018 было решено назначить «Мисс Россию – 2003» Викторию Лопыреву

Фотомодель начала «кампанию обольщения» 9 марта в Ростове-на-Дону. Здесь прошел матч Лиги Европы между «Ростовом» и « Манчестер Юнайтед », пишет издание. Кроме того, задача Лопаревой – вести активную кампанию в поддержку чемпионата в социальных сетях.

Савченко в эфире появилась в новом женственном образе

Нардеп Надежда Савченко появилась в эфире канала News One в новом женственном образе. Об этом пишет Страна.ua

Политик появилась в кадре в наряде глубокого зеленого цвета. Также Савченко сделала макияж с яркой красной помадой и уложила волосы. В результате она стала выглядеть «более женственной и выразительной», пишет издание.

Колыма: самая прекрасная и страшная дорога

В северо-восточной части Сибири, на территории под названием Колыма, в 1932-1956 годах находились исправительно-трудовые лагеря архипелага ГУЛАГа. В суровых природных условиях здесь работали 800 тыс. человек, пишет Helsingin Sanomat . Сегодня Колыма относится к территориям России, которые сильно страдают от сокращения численности населения. При этом большая часть современного населения Колымы не имеет ничего общего с прошлым ГУЛАГа, потому что их семьи приехали сюда позже.

Издание пишет, что название Колыма созвучно с финским словом «kuolema» − смерть. Однако местные чиновники в настоящее время настроены оптимистично. По их мнению, численность населения можно увеличить на 20 тыс. в течение десяти лет. Регион может быть привлекательным по нескольким причинам. Здесь имеются большие запасы золота, а запасы серебра вообще самые большие в России. Дополнительную прибыль может принести нефть.

Почему Трамп не встретился с Порошенко

Все ждали визита Петра Порошенко в США и его встречи с новым президентом США Дональдом Трампом. Однако, как пишет «Апостроф» , Украина для Америки сейчас – даже не второстепенный вопрос.

Издание напоминает, что в США поехал министр иностранных дел Павел Климкин , который переговорил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и членом Комитета Сената по иностранным делам и Сенатского украинского кокуса Марко Рубио . Все встречи сопровождались заявлениями американской стороны о полной поддержке Украины, о необходимости дальнейших санкций против России и их усиления. Однако характер шаблонности в заявлениях очень напомнил времена Барака Обамы , считает автор статьи. В настоящее время США ждут конкретных предложений как от России, так и от Украины. Пока что украинская сторона не абсолютно не продвинулась в плане привлечения интереса со стороны США, говорится в статье.

Викинги были земледельцами?

Многие считают, что викинги были, прежде всего, мореплавателями, однако население Скандинавии времен викингов состояло по большей части из земледельцев, пишет Yle . На полях они выращивали в основном ячмень.

Отмечается, что викинги ели не только мясо диких кабанов и других животных – их рацион питания был вообще очень разнообразным. Белок они получали в основном из рыбы, в том числе, из сельди и лосося. Кроме того, на столах у викингов были разнообразные ягоды, репа, капуста и другая зелень, а также морские водоросли.