Главные события пятницы

Россия приостановила трубопроводные поставки дизельного топлива на Украину из-за того, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не оформляет нужные документы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в отрасли.

Путин и Эрдоган проводят переговоры в Москве

В Кремле начались переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путин и Реджепа Эрдогана. В числе тем для предстоящих переговоров — вопросы восстановления взаимовыгодного двустороннего сотрудчничества, а также реализация крупных проектов: строительство «Турецкого потока» и АЭС «Аккую»

Мутко не прошел проверку ФИФА

Вице-премьера РФ, главу Российского футбольного союза Виталия Мутко не переизберут в совет Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванные источники.

Отказывающихся копить на пенсию россиян накажут повышением налогов

Население РФ не обладает большими возможностями для накоплений, поэтому повышение ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) для тех, кто не хочет самостоятельно копить себе на пенсию, больше всего ударит по неимущим, считает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов

Суд вынес приговор Багдасарян

Мару Багдасарян, ранее проходившую свидетелем по делу о гонках «золотой молодежи» на Gelandewagen, приговорили к году исправительных работ за подделку больничного листа. Об этом сообщает РИА Новости.

При крушении вертолета в Турции погибли россияне

На борту вертолета, разбившего под Стамбулом, находились четверо россиян. Об этом сообщает NTV.

Польша сорвала подписание декларации ЕС

Польский премьер-министр Беата Шидло отказалась подписать итоговую декларацию саммита Евросоюза из-за переизбрания на должность главы Евросовета Дональда Туска. Об этом сообщает TVN24.

Названа причина крушений двух самолетов на "Адмирале Кузнецове"

Причиной инцидентов с двумя палубными истребителями авианосца «Адмирал Кузнецов» в 2016 году стали обрывы тросов аэрофинишера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.