Обзор зарубежных СМИ: почему россиянки не хотят замуж

Россия поможет китайскому туризму уйти под воду

Китайская компания Tianjin Ostar Underwater Vehicles, которая занимается разработкой морских технологий, заключила договор о сотрудничестве с российскими учеными, чтобы создать первую туристическую подводную лодку в стране. Как пишет China Daily , новый вид туристического транспорта будет представлен уже в нынешнем году.

Отмечается, что судно сможет погружаться на глубину до 24 метров, вместимость субмарины составит от 20 до 40 пассажиров. Для продвижения своей разработки китайская компания создала совместное с несколькими российскими научными институтами предприятие, получившее название «Совместный российско-китайский институт исследования морских технологий Ostar». Два крупных китайских туроператора уже проявили интерес к проекту, говорится в материалах.

Британская полиция высоко оценила подготовку российских коллег к ЧМ

Представители полиции Великобритании смогли лично убедиться в готовности их российских коллег сделать все, чтобы футбольные фанаты не омрачили чемпионат мира по футболу, который состоится в РФ в 2018. Об этом пишет The Independent

Отмечается, что офицеры британской полиции на прошлой неделе побывали в Москве. Они обратили внимание на готовность россиян не допустить фанатских драк. Издание пишет, что Россия не хочет допустить еще один удар по репутации страны, поэтому «повторение сцен, произошедших на чемпионате Европы летом», будет пресекаться.

Россиянки больше не хотят замуж

Все больше русских женщин предпочитают жить в одиночестве, пишет Dagens Nyheter . Кроме того, русские женщины выходят замуж гораздо позже, чем это было 15-20 лет назад.

По данным Росстата, на которые ссылается шведское издание, 25% российских детей живут только с мамами, но реальная цифра даже выше. Как отмечает Ирина Тартаковская, исследователь-социолог в Российской академии наук , все больше женщин живут одни не потому, что им не нужен мужчина, а из-за того, что «какой попало мужчина их уже не устраивает». Кроме того, русские женщины выходят замуж все позже – между 25 и 33 годами, а многие вообще предпочитает жить самостоятельно – с детьми или без.

Невесты джихадистов – важное оружие ИГИЛ* для поражения Европы

Возвращение на родину террористов-европейцев, которые примкнули к ИГИЛ, может спровоцировать новую волну террористических актов в ЕС . При этом, как пишет El Fagr , максимальная угроза исходит от женщин и детей, которые присоединились к ИГИЛ, поскольку спецслужбы по большей части проводят проверку лишь мужчин.

Издание пишет, что террористами становились не только мужчины, но и их невесты, жены, дети. Эта новая угроза, с которой столкнулась Европа, получила название «осколки Ракки». Сейчас европейские эксперты опасаются, что поражения ИГИЛ на Ближнем Востоке приведут к тому, что его члены вернутся в Европу, что и станет новой мощной угрозой для безопасности. (*ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация)

Британская велокоманда исследовала влияние «Виагры» на спортивные результаты

Британская велокоманда Sky проводила тестирование «Виагры» на своих гонщиках с целью возможного улучшения их спортивных достижений, пишет газета Daily Mail