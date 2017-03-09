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Главные события четверга
Путин уволил десять генералов из силовых ведомств
Десять генералов из структур МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний были отстранены от должности указом президента России Владимира Путина о 9 марта 2017 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, что в случае повышения цен на газ, «кое за что ему тоже придется заплатить». И в таком случае, по словам белорусского лидера, «цена будет неимоверно выше», сообщает государственное агентство Белта.
Раскрыты сенсационные подробности пропажи малайзийского Boeing
На борту малайзийского Boeing 777-200, пропавшего над Индийским океаном в 2014 году, мог быть пассажир, захвативший кабину пилотов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Андре Милна, который провел частное расследование исчезновения самолета.
Максакову уволили из Гнесинки
Фото: РИА Новости
Экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица Мария Максакова, переехавшая на Украину вместе с супругом, также экс-депутатом Денисом Вороненковым, уволена из Российской академии музыки имени Гнесиных в соответствии с трудовым законодательством, поскольку отсутствовала в рабочее время, сообщили РИА Новости в учебном заведении в четверг.
Цена на нефть Brent впервые с декабря упала ниже $52
Нефть марки Brent в четверг, 9 марта, впервые с начала декабря прошлого года упала в цене ниже 52 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.
Индия потребовала от Москвы передать ей технологии FGFA
Индия согласилась продолжить совместное с Россией производство истребителей пятого поколения (FGFA) только при условии передачи всех технологий. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на источники в Минобороны Индии.
Пентагону запретили заключать контракты с "Рособоронэкспортом"
Нижняя палата Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2017 год, запрещающий Пентагону сотрудничать с компанией «Рособоронэкспорт» и ее «дочками». Об этом сообщается на официальном сайте Палаты представителей.
В Кремле заинтересовались данными о попытках "прослушки" Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заинтересованы информацией о прослушке переговоров главы государства Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
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