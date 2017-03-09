Далее:
Главное сейчас
Рамблер/новости

Главные события четверга

Угрозы Лукашенко Медведеву, сенсация о малазийском Boeing и другие события дня
Фото:
Путин уволил десять генералов из силовых ведомств
Десять генералов из структур МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний были отстранены от должности указом президента России Владимира Путина о 9 марта 2017 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать далее
Лукашенко пригрозил Медведеву "расплатой"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, что в случае повышения цен на газ, «кое за что ему тоже придется заплатить». И в таком случае, по словам белорусского лидера, «цена будет неимоверно выше», сообщает государственное агентство Белта.
Читать далее
Раскрыты сенсационные подробности пропажи малайзийского Boeing
На борту малайзийского Boeing 777-200, пропавшего над Индийским океаном в 2014 году, мог быть пассажир, захвативший кабину пилотов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Андре Милна, который провел частное расследование исчезновения самолета.
Читать далее
Максакову уволили из Гнесинки

Фото:

Экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица Мария Максакова, переехавшая на Украину вместе с супругом, также экс-депутатом Денисом Вороненковым, уволена из Российской академии музыки имени Гнесиных в соответствии с трудовым законодательством, поскольку отсутствовала в рабочее время, сообщили РИА Новости в учебном заведении в четверг.
Читать далее
Цена на нефть Brent впервые с декабря упала ниже $52
Нефть марки Brent в четверг, 9 марта, впервые с начала декабря прошлого года упала в цене ниже 52 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.
Читать далее
Индия потребовала от Москвы передать ей технологии FGFA
Индия согласилась продолжить совместное с Россией производство истребителей пятого поколения (FGFA) только при условии передачи всех технологий. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на источники в Минобороны Индии.
Читать далее
Пентагону запретили заключать контракты с "Рособоронэкспортом"
Нижняя палата Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2017 год, запрещающий Пентагону сотрудничать с компанией «Рособоронэкспорт» и ее «дочками». Об этом сообщается на официальном сайте Палаты представителей.
Читать далее
В Кремле заинтересовались данными о попытках "прослушки" Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле заинтересованы информацией о прослушке переговоров главы государства Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Читать далее
Boeing Рособоронэкспорт Госдума Конгресс США Еще 5 тегов
Дмитрий Песков Владимир Путин Дмитрий Медведев Александр Лукашенко Еще 1 тег
Оставить комментарий

Последние новости