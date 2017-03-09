Главные события четверга

Путин уволил десять генералов из силовых ведомств

Лукашенко пригрозил Медведеву "расплатой"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, что в случае повышения цен на газ, «кое за что ему тоже придется заплатить». И в таком случае, по словам белорусского лидера, «цена будет неимоверно выше», сообщает государственное агентство Белта.

Раскрыты сенсационные подробности пропажи малайзийского Boeing

На борту малайзийского Boeing 777-200, пропавшего над Индийским океаном в 2014 году, мог быть пассажир, захвативший кабину пилотов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Андре Милна, который провел частное расследование исчезновения самолета.

Максакову уволили из Гнесинки

Экс-депутат Госдумы РФ , оперная певица Мария Максакова, переехавшая на Украину вместе с супругом, также экс-депутатом Денисом Вороненковым, уволена из Российской академии музыки имени Гнесиных в соответствии с трудовым законодательством, поскольку отсутствовала в рабочее время, сообщили РИА Новости в учебном заведении в четверг.

Цена на нефть Brent впервые с декабря упала ниже $52

Нефть марки Brent в четверг, 9 марта, впервые с начала декабря прошлого года упала в цене ниже 52 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Индия потребовала от Москвы передать ей технологии FGFA

Индия согласилась продолжить совместное с Россией производство истребителей пятого поколения (FGFA) только при условии передачи всех технологий. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на источники в Минобороны Индии.

Пентагону запретили заключать контракты с "Рособоронэкспортом"

Нижняя палата Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2017 год, запрещающий Пентагону сотрудничать с компанией «Рособоронэкспорт» и ее «дочками». Об этом сообщается на официальном сайте Палаты представителей.

В Кремле заинтересовались данными о попытках "прослушки" Путина