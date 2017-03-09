Обзор зарубежных СМИ: экологическая бомба под Петербургом

Россия увеличила производство водки, а Германия – ее потребление

В январе 2017 года в России на 66% выросло производство водки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает немецкое издание Ostexperte , ссылаясь на данные Росстата . В совокупности за январь в России было произведено 44 млн литров водки, а за весь 2016 год – 732 млн литров водки, что на 16% больше по сравнению с 2015 годом.

Отмечается, что порядка 7% от всего объема российского алкоголя были экспортированы за границу, при этом рекорд по закупкам российской водки поставила Германия – 6,9 млн литров. Другими крупными покупателями стали Великобритания (3,5 млн литров), США (2,5 млн литров) и Латвия (1,7 млн литров).

С 2020 года возникнет дефицит нефти

Уже через три года в мире может образоваться дефицит нефти, а также возникнут перебои с ее поставками, заявили в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Как пишет Die Welt , главным основанием для такого прогноза является то, что нефтедобывающие страны прекратили вкладывать деньги в нефтедобычу из-за падения цен на «черное золото».

Предполагается, что предложение через три года существенно сократится. При этом пик дефицита придется на 2022 год, когда мощности по добыче достигнут абсолютного минимума за последние 14 лет. Предложение нефти не сможет соответствовать спросу, причем потребление нефти вырастет преимущественно за счет стран Азии – Китая и Индии. В результате следует ожидать роста цен на нефть, бензин и дизтопливо.

В Париже возбудили дело о ввозе опасного вируса

В Париже сотрудники прокуратуры начали расследование в отношении женщины, которая подозревается в тайном ввозе на территорию страны образцов опасного коронавируса. Об этом пишет передает Le Parisien

Уточняется, что женщину, которая является исследовательницей института Пастер, подозревают в тайном провозе во Францию образцов коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ/MERS) в октябре 2015 года. Издание пишет, что вирус, представлявший смертельную опасность, был уничтожен через неделю после доставки в институт. При этом властей о данном инциденте не уведомили.

Почему в России улыбки воспринимают по-другому

Улыбка в России воспринимается несколько иначе, чем в других европейских странах, пишет обозреватель шведского издания Svenska Dagbladet Мария Георгиева. Однако, замечает она, люди в России достаточно угрюмы не потому, что стремятся быть неприветливыми – просто-напросто здесь не принято улыбаться тем, кого не знаешь лично.

Кроме того, многие россияне используют поговорку «смех без причины – признак дурачины». Иными словами, дурак выдает себя смехом. Обозреватель пишет, что в России улыбка чаще всего связана с симпатией, поэтому она уместна в более близких отношениях, а не при общении с незнакомцами. Вынужденная улыбка же здесь воспринимается как признак фальши или даже нежелание показать истинные чувства.

«Красный Бор» – экологическая бомба замедленного действия

Российские власти обратили внимание на полигон токсичных отходов, угрожающий экологии Финского залива. Как пишет Helsingin Sanomat , Финляндия ранее поднимала вопрос об опасности полигона для Финского залива даже на двусторонних встречах президентов.