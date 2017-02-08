Фото: Сибирячки на конкурсе «Мисс Пышка»

Сибирячки доказывают, что пышные формы - это красиво. Фотографии красноярских участниц конкурса «Мисс пышка» у балетного станка и в купальниках на снегу опубликовали ведущие мировые издания. Как проходил конкурс красоты среди моделей Plus-size – в нашей галерее.
12:26 фоторепортаж
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Конкурс проходил в несколько этапов: выход в народных нарядах, визитка, творческое и интеллектуальное состязание. Также с моделями Plus-size провели занятия по кик-боксингу и танцам.
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Главным призом была туристическая путевка
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Ольга Олеснитская, модель агентства SibPlus и победитель конкурса красоты «Мисс Пышка», принимает ванну в ледяной воде Енисея в Красноярске
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