Фото: Сибирячки на конкурсе «Мисс Пышка»
Сибирячки доказывают, что пышные формы - это красиво. Фотографии красноярских участниц конкурса «Мисс пышка» у балетного станка и в купальниках на снегу опубликовали ведущие мировые издания. Как проходил конкурс красоты среди моделей Plus-size – в нашей галерее.
12:26 фоторепортаж
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