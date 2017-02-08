Фото: Сибирячки на конкурсе «Мисс Пышка»

Сибирячки доказывают, что пышные формы - это красиво. Фотографии красноярских участниц конкурса «Мисс пышка» у балетного станка и в купальниках на снегу опубликовали ведущие мировые издания. Как проходил конкурс красоты среди моделей Plus-size – в нашей галерее.