Обзор зарубежных СМИ: В Сибири открылись «ворота в ад»

Почему в ВМС США боятся российских субмарин «Щука-Б»

В СССР делали подводные лодки, которые по многим характеристикам были лучше американских. Однако ВМС США были уверены в том, что превосходят советские субмарины, поскольку те были очень шумными. Однако, как пишет The National Interest , в середине 1980-х советский военно-морской флот получил первые атомные подводные лодки проекта 971 «Щука-Б», которые оказались даже малошумнее американских образцов.

Отмечается, что «Щука-Б» имеет подводное водоизмещение почти 13 тысяч тонн, а также двойной корпус из стали. Это позволяет лодке выдерживать больше повреждений. При этом скорость лодки — целых 33 узла, а глубина погружения 480 метров, что на 200 метров больше современных американских субмарин типа «Лос-Анджелес». Однако наибольшую тревогу в ВМС США вызывает то, что «Щука-Б» оказалась такой же малошумной, как и американские субмарины.

Стресс привел к демографическому всплеску на востоке Украины

На востоке Украины зафиксирован бум рождаемости, хотя регион вовлечен в войну, пишет Il Foglio . Так, например, в 2014 году в Авдеевке было зарегистрировано 45 новорожденных, а в 2016 году – после двух лет бомбардировок – на свет появились 110 детей.

В интервью AFP гинеколог Светлана Хромченко заметила, рост рождаемости на фоне военного конфликта не имеет никакого научного обоснования. Однако, по ее словам, стресс способен сплотить семью, это фактор, «подталкивающий к семейной близости».

В Сибири открылись «ворота в ад»

В Сибири огромная яма увеличивается с пугающей скоростью. Обозреватель BBC Earth Мелисса Хогенбум рассказывает о кратере, сформировавшемся в вечной мерзлоте.

Кратер Батагайка, который расположен неподалеку от бассейна реки Яна, является самым крупным образованием подобного рода: его длина равна 1 км, а глубина - 86 м. При этом кратер продолжает стремительно увеличиваться. У местных жителей он пользуется дурной репутацией – они называют его «ворота в ад» и предпочитают не бывать здесь. Однако для ученых это место представляет огромный интерес. Исследуя слои почвы, которые обнажились при образовании впадины, можно понять, как наш мир выглядел в далеком прошлом и какой климат тогда царил. Кроме того, дальнейшее стремительное расширение кратера – это наглядное свидетельство того влияния, которое климатические изменения оказывают на вечную мерзлоту.

Россию заполонили суррогаты колбасы и сыра

Более половины продуктов питания на прилавках российских магазинов являются фальсификатом. Под вопросом – порядка 85% мясных изделий и 65% молочной продукции, пишет NTDTV

Издание отмечает, что объем некачественной продукции в России резко вырос после введения продовольственного эмбарго в 2014 году. Из-за высокой доли фальсификата на рынке производить качественную, но более дорогую продукцию становится экономически невыгодно. В кризис россияне стали крайне чувствительны к ценам, многие ориентируются на акции.

В США умер соавтор плана по «аренде Крыма»

В США при невыясненных обстоятельствах умер бизнесмен украинского происхождения 69-летний Алекс Оронов, пишет The Independent . Оронова называют соавтором нашумевшего плана по аренде Крыму украинского нардепа Андрея Артеменко