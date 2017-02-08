Фото: Новое лицо Госдепа

Новым лицом Госдепа США станет красавица-блондинка Хизер Нойерт, ведущая одной из любимых передач президента США Дональда Трампа «Fox & Friends» на телеканале Fox News. 47-летняя журналистка займет пост представителя внешнеполитического ведомства США уже на этой неделе.
12:06 фоторепортаж
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Хизер родилась 27 января 1970 года в Рокфорде (штат Иллинойс).
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Девушка не скрывает своих политических взглядов – она открыто поддерживает Трампа и его семью
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Нойерт начала работать на телеканале FNC еще в 1998 году, но в 2005 году поменяла телеканал, а спустя два года вновь вернулась в качестве ведущей FNC
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За серию телепередач она была награждена премией Эмми
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