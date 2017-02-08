Фото: Новое лицо Госдепа
Новым лицом Госдепа США станет красавица-блондинка Хизер Нойерт, ведущая одной из любимых передач президента США Дональда Трампа «Fox & Friends» на телеканале Fox News. 47-летняя журналистка займет пост представителя внешнеполитического ведомства США уже на этой неделе.
12:06 фоторепортаж
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