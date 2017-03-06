Главные события понедельника

В Турции арестовали связанную с убийством Карлова россиняку

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В Анкаре турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, который расстрелял посла России в Турции Андрея Карлова, встречался с 33-летней россиянкой Екатериной Б., сообщает Life.

Малоизвестная компания освоит шельф Крыма

Как стало известно «Ъ», неизвестная в отрасли частная компания «Новые проекты» получила российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма. Основным владельцем компании, по официальным данным, является предприниматель Антон Дорноступ.

New Yorker вышел с изображением Путина

Номер американского еженедельника New Yorker в понедельник, 6 марта, вышел с русскоязычной обложкой, на которой изображены президент РФ Владимир Путин и глава США Дональд Трамп . Обложка опубликована на официальном сайте издания.

ВМС Украины атаковали позиции ополчения на берегу Азовского моря

Замглавы оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что Военно-морские силы Украины обстреляли позиции ополченцев на берегу Азовского моря. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Московские девятиэтажки ждет участь хрущевок

В Москве под программу расселения пятиэтажных домов могут попасть и жители девятиэтажек. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких столичных и федеральных чиновников.

Начудили с Чудновец: за что осудили и почему освободили молодую мать

Президиум Курганского областного суда отменил приговор Евгении Чудновец за репост в соцсетях ролика о надругательствах над ребенком. Уголовное дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления.

Украинская оппозиция потребовала отставки правительства и Рады

Украинская партия «Оппозиционный блок» потребовала отставки правительства и роспуска Верховной Рады из-за дела о коррупции, фигурантом которого стал глава фискальной службы Роман Насиров . Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии.

Дочь Пескова рассказала о трудных временах в семье

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова , рассказала в интервью «Газете.Ru» о трудных временах, которые пережила ее семья.

«Я очень хорошо помню времена, когда в нашей семье совсем не было денег», — сказала Пескова.