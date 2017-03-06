Обзор зарубежных СМИ: Что произойдет с Землей в случае разрушения Луны

Декоммунизация праздников: останутся ли украинцы без 8 марта и майских выходных

В Институте национальной памяти Украины намерены изменить календарь праздничных дат и выходных дней. На общественное обсуждение был вынесен законопроект, который является логичным продолжением политики декоммунизации в стране, пишет «Апостроф»

Авторы законопроекта предлагают сократить количество выходных и ввести новые праздники в календаре. Из праздничного календаря может исчезнуть Международный женский день 8 марта, также рабочими станут дни международной солидарности трудящихся 1 и 2 мая. Вместо выходного на 8 марта может появиться нерабочий день 9 марта – Шевченковский день. Добавляется выходной и в каждую вторую пятницу сентября – День семьи. Отмечается, что самую оживленную дискуссию вызывает вопрос переноса выходного дня с 9 мая на 8 мая – День памяти и примирения. Если законопроект без изменений поддержат нардепы, отдыхать 9 мая украинцам уже не придется.

СПИД создали как оружие против коммунизма?

Читатель шведской газеты Svenska Dagbladet задает вопрос редакции – правда ли СПИД создали в результате биологического эксперимента, чтобы во время холодной войны болезнь стала оружием против коммунизма. Издание отвечает, что это «роскошный пример современных теорий заговора».

Газета пишет, что миф о созданном в лаборатории СПИДе поддержали в СССР. Публицисты Советского Союза представляли СПИД как порождение капиталистического американского менталитета, болезнь в их статьях и карикатурах была отражением Запада и его обреченной на вырождение общественной системы. Однако в конце 1986 года Москва была вынуждена признать, что случаи заболевания СПИДом встречались и в Советском Союзе.

Что произойдет с Землей в случае разрушения Луны

Разрушение Луны способно изменить мир на Земле невероятно интересными способами. Forbes пишет о возможных последствиях.