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Обзор зарубежных СМИ: Что произойдет с Землей в случае разрушения Луны
Фото: REUTERS
Декоммунизация праздников: останутся ли украинцы без 8 марта и майских выходных
В Институте национальной памяти Украины намерены изменить календарь праздничных дат и выходных дней. На общественное обсуждение был вынесен законопроект, который является логичным продолжением политики декоммунизации в стране, пишет «Апостроф».
Авторы законопроекта предлагают сократить количество выходных и ввести новые праздники в календаре. Из праздничного календаря может исчезнуть Международный женский день 8 марта, также рабочими станут дни международной солидарности трудящихся 1 и 2 мая. Вместо выходного на 8 марта может появиться нерабочий день 9 марта – Шевченковский день. Добавляется выходной и в каждую вторую пятницу сентября – День семьи. Отмечается, что самую оживленную дискуссию вызывает вопрос переноса выходного дня с 9 мая на 8 мая – День памяти и примирения. Если законопроект без изменений поддержат нардепы, отдыхать 9 мая украинцам уже не придется.
СПИД создали как оружие против коммунизма?
Читатель шведской газеты Svenska Dagbladet задает вопрос редакции – правда ли СПИД создали в результате биологического эксперимента, чтобы во время холодной войны болезнь стала оружием против коммунизма. Издание отвечает, что это «роскошный пример современных теорий заговора».
Газета пишет, что миф о созданном в лаборатории СПИДе поддержали в СССР. Публицисты Советского Союза представляли СПИД как порождение капиталистического американского менталитета, болезнь в их статьях и карикатурах была отражением Запада и его обреченной на вырождение общественной системы. Однако в конце 1986 года Москва была вынуждена признать, что случаи заболевания СПИДом встречались и в Советском Союзе.
Что произойдет с Землей в случае разрушения Луны
Разрушение Луны способно изменить мир на Земле невероятно интересными способами. Forbes пишет о возможных последствиях.
Так, при разрушении Луны ее обломки полетят в сторону Земли, однако это, скорее всего, не приведет к уничтожению жизни. Столкновения не будут такими разрушительными, как в случае с астероидами или кометами, пишет издание. Также среди последствий – ночное небо будет значительно более ярким, больше не будет затмений. Кроме того, продолжительность дня станет постоянной. «Мы будем иметь 24-часовой день до тех пор, пока на солнце не закончится энергия, и оно не погаснет», – пишет Forbes. Однако одним из важнейших последствий разрушения Луны является то, что человечество больше не будет иметь удобную стартовую площадку для полета к остальным частям вселенной. Полет на Луну – это наиболее легкое «тренировочное путешествие», до Марса и Венеры лететь гораздо дольше.
Китай и Россия делают американские авианосцы бесполезными?
Командование ВМС США не сомневается в том, что американские авианосцы и их авиационные крылья смогут вести боевые действия и летать в районах, обороняемых оружием воспрещения доступа/блокирования зоны (A2/AD). Как пишет The National Interest, Россия, Китай, а также Иран в настоящее время разрабатывают системы многоуровневой противокорабельной и противовоздушной обороны, способной помешать ВМС США приближаться к их побережью.
Однако командование ВМС США считает, что пространства воспрещения доступа/блокирования зоны, обороняемые китайскими противокорабельными баллистическими ракетами DF-21D и DF-26, а также российскими сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Бастион-П», не являются непреодолимыми «куполами». Зенитно-ракетные комплексы, такие как российский С-400 и китайский HQ-9, также не в состоянии полностью препятствовать полетам самолетов палубной авиации в прикрываемых зонах. Таким образом, американские военные уверены в способности авианосцев и их авиации вести боевые действия в подобных условиях.
Непростая история взаимоотношений космонавтики и алкоголя
У космонавтики и алкоголя сложились непростые отношения, пишет обозреватель BBC Future. Он рассказывает, что именно может произойти с астронавтами, которые не прочь выпить.
Отмечается, что использование алкоголя и других летучих соединений на МКС строго контролируется, так как они могут препятствовать работе системы регенерации воды. Именно по этой причине астронавты, живущие на космической станции, не могут пользоваться спиртосодержащими жидкостями наподобие ополаскивателя для полости рта, одеколона или лосьона после бритья. Даже если космонавты лишь расплескают немного пива на орбите, это может серьезно повредить оборудование. Однако наличие строгих правил вовсе не означает, что в космосе люди никогда не контактируют с алкогольными напитками. На борту МКС проводилось множество экспериментов с использованием алкоголя, чтобы выяснить особенности «влияния условий микрогравитации на созревание алкогольных напитков». Кроме того, ученые выясняли, быстрее ли пьянеет человек на высоте. В результате некоторые исследователи заявили, что запрет на употребление алкоголя в космосе можно было бы смягчить.
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