Главные события пятницы

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Вороненкова объявили в международный розыск
Бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков объявлен в международный розыск. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
ДНР объявила торговую блокаду Украине
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил блокаду Украине, сообщает РИА Новости.
НАТО инициировало разговор с российским Генштабом
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Военного комитета альянса Петром Павелом впервые за два года после решения НАТО о заморозке отношений с Россией. Инициатором переговоров стал комитет НАТО, сообщает РИА Новости.
ЦБ лишил лицензий сразу четыре банка
ЦБ РФ аннулировал лицензию у «Межрегионального почтового банка» и отозвал лицензии у «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор Банка», сообщается на сайте регулятора.
«Охота на ведьм»: Лавров о скандале вокруг Кисляка
Фото: ТАСС
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сравнил ситуацию, связанную с контактами посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка с администрацией США, с «охотой на ведьм», сообщает РИА Новости.
"Кто такой "Хмурый": представлено продолжение доклада о MH-17
Фото: Reuters
Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat опубликовала вторую часть доклада о предполагаемом виновнике крушения малайзийского Boeing-777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур.
Создано лекарство от всех видов рака
Замдиректора НИИ особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства, профессор Андрей Симбирцев заявил, что российские ученые завершают доклинические испытания препарата, который сможет бороться с раком даже на последних стадиях заболеваний. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
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