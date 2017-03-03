Главные события пятницы

Вороненкова объявили в международный розыск

Бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков объявлен в международный розыск. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

ДНР объявила торговую блокаду Украине

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил блокаду Украине, сообщает РИА Новости.

НАТО инициировало разговор с российским Генштабом

ЦБ лишил лицензий сразу четыре банка

«Охота на ведьм»: Лавров о скандале вокруг Кисляка

"Кто такой "Хмурый": представлено продолжение доклада о MH-17

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat опубликовала вторую часть доклада о предполагаемом виновнике крушения малайзийского Boeing-777, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур.

Создано лекарство от всех видов рака