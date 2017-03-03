Обзор зарубежных СМИ: «Сатана-2» накроет территорию размером с Францию

Новое оружие России может накрыть территорию размером с Францию

Новое российское оружие «Сатана-2» может накрыть территорию размером с Францию, пишет издание Svenska Dagbladet . Газета сообщает, что у России имеются и разрабатываются и другие виды оружия, которые могут повлиять на баланс в мире.

Отмечается, что межконтинентальная баллистическая ракета с ядерной боеголовкой РС-28 «Сармат» должна поступить на вооружение в 2018 году. Она способна накрыть участок земли, по размерам равный Техасу или Франции. Дальность ракеты – 11 тысяч км, все – порядка 100 тонн. Ее мощность будет в две тысячи раз больше, чем у атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, добавляет издание.

Новый глава МВД США в первый рабочий день приехал в министерство верхом на лошади

Министр внутренних дел США Райан Зинке, который на этой неделе был утвержден в должности и приведен к присяге, прибыл в свой первый рабочий день в министерство верхом на лошади в образе ковбоя. Фотографию политик опубликовал в своем аккаунте в Twitter, сообщает газета Hill

По мнению издания, такой поступок министра является желанием продемонстрировать консервативные позиции, которые он намерен представлять. Зинке является бывшим военнослужащим сил специального назначения ВМС США.

Что произойдет, если начнется Третья мировая война

Напряженность, возникшая между Россией и НАТО , подталкивает многих западных специалистов к анализу состояния российской армии, ее вооружения и технических достижений. Эксперты пытаются понять характер потенциальных военных сценариев, которые может создавать Россия. Об этом пишет The National Interest

Издание пишет, что Россия добивается все новых успехов в военной области, и многие эксперты и аналитики из Пентагона выражают обеспокоенность по поводу расстановки натовских сил в Восточной Европе. Они считают, что в случае стремительного наступления России в Прибалтике у НАТО будет очень мало доступных вариантов действий. Среди них массированное, но рискованное контрнаступление, угроза применения ядерного оружия или согласие на российские условия. Эксперты считают, что при отсутствии крупных оборонительных механизированных сил сопротивление НАТО будет быстро сломлено. НАТО и США, учитывая такие выводы, думают об отправке дополнительных сил и средств в Восточную Европу.

Как сегодня живется русским в Эстонии

Многие русские, проживающие постоянно в Эстонии, считают важным свое происхождение. Однако почти не встретишь среди этих людей тех, кто хотел бы переехать обратно в Россию, пишет Göteborgs-Posten

Издание пишет, что в Эстонии выше уровень жизни, для абсолютного большинства преимущества жизни здесь очевидны. Десять лет назад многие русские в Эстонии чувствовали себя чужими. Но сегодня произошла глубокая интеграция, утверждает Андерс Йунггрен, посол Швеции в Таллинне. Задача страны – продолжать эту интеграцию, поскольку существует и большая группа, которая по-прежнему получает практически всю информацию исключительно из России и разговаривает не по-эстонски, а по-русски.

Российские банки спасаются благодаря мелким вкладчикам