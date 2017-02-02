Фото: Что осталось от Пальмиры после ИГ

Вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России завершили операцию по взятию древнего города и центра культуры поздней античности Пальмиры. Город находился под контролем боевиков группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) с середины мая 2015 года. Сейчас бойцам сирийской армии предстоит тщательно осмотреть развалины древнего города, поскольку там могут находится взрывные устройства.
12:27 фоторепортаж
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В период оккупации (с мая 2015 года по март 2016 года) террористы ИГ разрушили знаменитую Триумфальную арку с колоннадой - визитную карточку города, а также взорвали храм Баалшамина и святилище верховному семитскому божеству Бэлу
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По мнению экспертов, освобожденная от террористов Пальмира может быть восстановлена как полноценный музей-заповедник.
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