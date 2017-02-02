Фото: Что осталось от Пальмиры после ИГ

Вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) России завершили операцию по взятию древнего города и центра культуры поздней античности Пальмиры. Город находился под контролем боевиков группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) с середины мая 2015 года. Сейчас бойцам сирийской армии предстоит тщательно осмотреть развалины древнего города, поскольку там могут находится взрывные устройства.