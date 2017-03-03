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В Пакистане умерла 40-летняя мать 69 детей
Фото: Waltraud Grubitzsch / ZB / Globallookpress.com
В Палестине скончалась самая плодовитая женщина в мире, сообщает Al Arabiya.
Палестинке было всего 40 лет. Несмотря на возраст, она смогла родить 69 детей, однако ее рекорд не был подтвержден официально.
О смерти женщины изданию сообщил ее муж. Обстоятельства смерти не указаны.
Официально в Книге рекордов Гиннесса самой плодовитой женщиной в истории названа жена русского крестьянина Федора Васильева. В 18 веке она также родила 69 детей: 16 paз двoйню, 7 - тpoйню и 4 paзa пo 4 ребенка.
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