В Пакистане умерла 40-летняя мать 69 детей

В Палестине скончалась самая плодовитая женщина в мире, сообщает Al Arabiya.

Палестинке было всего 40 лет. Несмотря на возраст, она смогла родить 69 детей, однако ее рекорд не был подтвержден официально.

О смерти женщины изданию сообщил ее муж. Обстоятельства смерти не указаны.