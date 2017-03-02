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Главные события четверга
Медведев: "Бояться не надо, никто санкции не отменит"
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российским аграриям не стоит бояться отмены западных санкций, потому что этого не произойдет. Об этом сообщает ТАСС.
"Предвыборный выпад": Тимакова о расследовании Навального в отношении Медведева
Фото: Reuters
Публикации оппозиционера Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве являются пропагандистским выпадом, завила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, слова которой приводит ТАСС.
Путин провел ночь в тайге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин переночевал в сибирской тайге, сообщает «Интерфакс».
Forbes назвал нового «короля госзаказа»
Уфимская компания «Петон», получившая подряды от «Газпрома», по итогам 2016 года стала лидером рейтинга «королей госзаказа», который составляет журнал Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.
В Новой Москве рухнул тоннель
Телеканал «360» опубликовал видео с места обрушения строящегося тоннеля на Калужском шоссе. Ролик демонстрирует длинный участок обвала и кружащий над ним вертолет.
Клиенты банков жалуются на массовые блокировки счетов
Фото: ТАСС
Клиенты Сбербанка начали жаловаться на блокировки счетов автоматизированными системами, заподозрившими их в отмывании денег. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в Росфинмониторинге.
"Отсчет пошел". Захарченко назвал срок ликвидации Украины
Глава ДНР Александр Захарченко считает, что Украина перестанет существовать через 60 дней. Такое заявление он сделал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», запись которой опубликована на YouTube.
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