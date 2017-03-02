Главные события четверга

Медведев: "Бояться не надо, никто санкции не отменит"

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российским аграриям не стоит бояться отмены западных санкций, потому что этого не произойдет. Об этом сообщает ТАСС.

"Предвыборный выпад": Тимакова о расследовании Навального в отношении Медведева

Публикации оппозиционера Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве являются пропагандистским выпадом, завила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, слова которой приводит ТАСС.

Путин провел ночь в тайге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин переночевал в сибирской тайге, сообщает «Интерфакс».

Forbes назвал нового «короля госзаказа»

Уфимская компания «Петон», получившая подряды от «Газпрома» , по итогам 2016 года стала лидером рейтинга «королей госзаказа», который составляет журнал Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

В Новой Москве рухнул тоннель

Телеканал «360» опубликовал видео с места обрушения строящегося тоннеля на Калужском шоссе. Ролик демонстрирует длинный участок обвала и кружащий над ним вертолет.

Клиенты банков жалуются на массовые блокировки счетов

Клиенты Сбербанка начали жаловаться на блокировки счетов автоматизированными системами, заподозрившими их в отмывании денег. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в Росфинмониторинге

"Отсчет пошел". Захарченко назвал срок ликвидации Украины