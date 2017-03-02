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Главные события четверга

Блокировки счетов россиян, ЧП в Новой Москве и другие события дня
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Медведев: "Бояться не надо, никто санкции не отменит"
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российским аграриям не стоит бояться отмены западных санкций, потому что этого не произойдет. Об этом сообщает ТАСС.
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"Предвыборный выпад": Тимакова о расследовании Навального в отношении Медведева

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Публикации оппозиционера Алексея Навального о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве являются пропагандистским выпадом, завила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, слова которой приводит ТАСС.
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Путин провел ночь в тайге

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин переночевал в сибирской тайге, сообщает «Интерфакс».
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Forbes назвал нового «короля госзаказа»

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Уфимская компания «Петон», получившая подряды от «Газпрома», по итогам 2016 года стала лидером рейтинга «королей госзаказа», который составляет журнал Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.
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В Новой Москве рухнул тоннель
Телеканал «360» опубликовал видео с места обрушения строящегося тоннеля на Калужском шоссе. Ролик демонстрирует длинный участок обвала и кружащий над ним вертолет.
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Клиенты банков жалуются на массовые блокировки счетов

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Клиенты Сбербанка начали жаловаться на блокировки счетов автоматизированными системами, заподозрившими их в отмывании денег. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в Росфинмониторинге.
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"Отсчет пошел". Захарченко назвал срок ликвидации Украины
Глава ДНР Александр Захарченко считает, что Украина перестанет существовать через 60 дней. Такое заявление он сделал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», запись которой опубликована на YouTube.
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