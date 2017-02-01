Финалисты премии Sony World Photography Awards

Компания Sony опубликовала шорт-лист премии World Photography Awards 2017. Снимки оценивались в четырех категориях: профессионалы, открытый конкурс, молодежный и студенческий фокус. Среди претендентов — 11 фотографов из России. Лучшие фотоработы по версии жюри премии - в нашем фоторепортаже
15:00 фоторепортаж
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Люди отдыхают на пляже
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Грузинский священник совершает обряд крещения в церкви Тбилиси
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Фото сделано в Японии на высоте около 1700 метров. Фотограф потратил четыре года на то, чтобы запечатлеть алмазную пыль, которая поднимается в воздух только несколько раз в год в холода
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Снимок «Вдалеке от гравитации», сделанный в Гренобле
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Подводное регби
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Одиннадцатилетний мальчик Ли Ханг (Li Hang) в центре снижения веса города Чанчунь
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Сотрудник научно-исследовательского центра, одетый в специальный костюм, выносит детеныша гигантской панды на прогулку для обучения жизни в дикой природе
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Чемпионат по бодибилдингу в Ставрополье
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«Дама в красном» на берегу Черногории
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Сестры-близнецы на занятиях в гимнастической школе китайской провинции Шаньдун
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Дороги Китая
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Каранксы в Кабо Пулме
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Тупик с полным клювом рыбок песчанок
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Стадо буйволов у водопоя в Южной Африке
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