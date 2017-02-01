Финалисты премии Sony World Photography Awards
Компания Sony опубликовала шорт-лист премии World Photography Awards 2017. Снимки оценивались в четырех категориях: профессионалы, открытый конкурс, молодежный и студенческий фокус. Среди претендентов — 11 фотографов из России. Лучшие фотоработы по версии жюри премии - в нашем фоторепортаже
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