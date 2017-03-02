Обзор зарубежных СМИ: Как финский премьер-министр возил контрабанду из России

Как финский премьер-министр вывозил контрабандой из России предметы Фаберже

Арво Туоминен за последние годы объездил всю Россию и написал книгу «Калейдоскоп перешейка», где публикует интересные рассказы местных жителей и факты из финских и русских архивов. Одна из самых необычных историй книги рассказывает о причастности к контрабанде антиквариата из советской России последнего премьер-министра правительства Финляндии времен Советско-финской войны 1941-1944 годов Антти Хакцелля. Об этом пишет Iltalehti.fi

Автор книги рассказывает, что Хакцелль скупал на черном рынке предметы антиквариата, тайно переправлял их с дипломатической почтой в Финляндию и перепродавал в Европе. Среди них были и предметы Фаберже, хотя родственники премьер-министра говорят, что они так и не доехали до Финляндии. Его час расплаты настал на мирных переговорах в Москве осенью 1944 года. Хакцеллю пришлось беседовать с министром иностранных дел Советского Союза Вячеславом Молотовым . У Хакцелля тогда случился удар, от которого он уже не смог оправиться. Автор книги считает, что приступ случился из-за резких слов Молотова.

Москва прощается с символом советской мечты

В Москве к 2018 году будут снесены все хрущевки, которые были одним из главных символом советской мечты. Как пишет La Stampa , порядка 8 тыс. домов пойдут под снос, новое жилье должны получить около 1,5 млн человек.

Издание пишет, что строительство в 1950—60-х годах хрущевок было крайне значимым событием для советских людей. «Это было сопоставимо с грандиозным гуманитарным проектом, с египетскими пирамидами в России: государство дарит квартиры миллионам людей, пусть и с минимальными удобствами», – замечает Сергей Никитин , специалист по истории Москвы и преподаватель русской культуры в Университете Вероны. Но со временем ценность такого жилья упала. Издание считает, что на реализацию проекта городу потребуется 20-30 лет, процесс могут ускорить частные инвестиции.

Анджелина Джоли тайно покупает землю в джунглях Камбоджи

Известная актриса и режиссер Анджелина Джоли собирается купить еще один участок в джунглях Камбоджи, пишет Daily Mail . Издание отмечает, что с 2002 года артистке уже принадлежит участок площадью 7,5 га.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4263634/Angelina-Jolie-s-Khmer-Rouge-Cambodian-hideaway.html На имеющейся у актрисы земле расположены, в частности, база благотворительной организации MJP Foundation и жилой комплекс. Теперь Джоли намерена купить соседний участок площадью 2,5 га, пишет газета.

Т-4 — достойный противник Т-34?

Перед началом 1942 года немецкие конструкторы бронетанковой техники находились под колоссальным давлением. За несколько месяцев им нужно было существенно усовершенствовать модификацию имеющихся немецких танков Т-4. Однако этих усовершенствований все равно оказалось недостаточно для превращения Т-4 в полноценного соперника советского Т-34, пишет Die Welt

Отмечается, что слабым местом этих машин было их вооружение. Еще в конце мая 1941 года, до нападения на Советский Союз, обсуждалось срочное оснащение танка Т-4 пушкой Pak 38, которая должна была заменить короткую 75-мм танковую пушку KwK 37. Инженеры справились со своей задачей – танки Т-4 в артиллерийском отношении после серьезных преобразований примерно сравнялись с танками Т-34. Однако ключевое значение имел другой недостаток – недостаток выпущенных машин. За весь 1942 год было произведено 964 танка Т-4, а удлиненной пушкой была оснащена лишь половина из них, в то время как Т-34 произвели в количестве более 12 тыс. машин.

Опра Уинфри задумалась об участии в выборах президента США

Популярная американская телеведущая Опра Уинфри задумалась об участии в выборах президента США. Соответствующий вопрос Уинфри задал ведущий передачи на канале Bloomberg

«Вообще-то я никогда над этим не думала, даже о такой возможности. Я полагала, что у меня нет опыта в управлении, что я не знаю достаточно. А теперь я думаю...», – сказала телеведущая, не закончив предложения. В итоге многие СМИ решили, что она не исключает данную возможность.