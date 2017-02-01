Модный показ дочери Рамзана Кадырова

Дочь Кадырова представила в Грозном свою первую коллекцию вечерних нарядов, в которую вошли 30 работ. Среди гостей - телеведущие Ольга Бузова, Екатерина Гусева, модели Алена Шишкова, Алена Водонаева, Светлана Бондарчук, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко и актриса Анна Хилькевич
16:46 фоторепортаж
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Сопрезидент и глава ювелирного дома Chopard Каролина Груози-Шойфеле и главный дизайнер Дома моды "Firdaws", дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова (слева направо)
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Телеведущие Ольга Бузова, актриса Анна Хилькевич и Алена Водонаева (слева направо)
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Продюсер Яна Рудковская
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Певица Нюша (в центре) во время выступления на показе коллекции главного дизайнера Дома моды "Firdaws" Айшат Кадыровой в Грозно
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Кадырова официально возглавила модный дом Firdaws в 2016 году. Особое внимание молодой руководитель уделяет молодежной моде с элементами национального колорита
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Издатель и главный редактор журнала n-Style Аннэтэс Розенберг-Рудман (слева) и главный редактор DessertReport.ru Алеся Шикун
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Мать Айшат Кадыровой Медни Кадырова
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Главный редактор журнала "Hello!" Светлана Бондарчук
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Телеведущая Ольга Бузова
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