Фото: Звезды, изменившие свое тело ради съемок в фильмах

Второго марта в российском прокате стартует приключенческая драма "Золото". Звезда Голливуда — 45-летний Мэттью МакКонахи – распростился с накачанным торсом и подтянутым животом ради новой роли. Он набрал 25 лишних килограммов. Мэттью Макконахи, Кристиан Бейл и другие знаменитости, изменившие свое тело ради съемок в фильмах - в нашей фотогалерее
13:17 фоторепортаж
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Мэттью МакКонахи в фильме "Золото"
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Брэд Питт ради роли Ахиллеса в фильме «Троя» набрал почти 10 кг мышечной массы и отрастил волосы, чтобы они могли эффектно развиваться на ветру при езде на лошади. Он выглядел настолько соблазнительно в доспехах и шлеме, что бесчисленное количество фитнес-клубов до сих пор считают его тренировочный курс верным путем к успеху
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Роберту де Ниро для роли знаменитого боксера в среднем весе Джейка Ля Мотты в биографическом фильме «Бешенный бык» пришлось развивать свое тело в двух совершенно различных направлениях. Сначала актер сидел на диете и накачивал мышцы, чтобы исполнить роль боксера-чемпиона на вершине его карьеры. Затем ему пришлось набрать около 30 кг веса, чтобы сыграть боксера через много лет после его ухода из большого спорта
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Рене Зельвегер для того, чтобы сыграть Бриджит Джонс в одноименном фильме, самоотверженно набрала 13 килограммов примерно за 3 месяца. Зеллвегер превратила себя в неуклюжую, страдающую от неразделенной любви, но при этом бесконечно милую и трогательную Бриджит Джонс. Это перевоплощение принесло актрисе номинацию на «Оскар» и миллионы фанатов по всему миру
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Шарлиз Терон поправилась на 15 кг для фильма «Монстр» и носила искусственные зубы. Эта роль принесла ей заветный «Оскар»
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Работая над образом шпиона ЦРУ в триллере "Сириана", Джордж Клуни за месяц поправился на 15 килограммов, питаясь макаронами
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Для роли сотрудника Fedex, который выживает на необитаемом острове в течение четырех лет, Том Хэнкс сбросил 25 килограммов, несколько недель пробыл по шею в воде и получил инфекцию, которая едва не привела к заражению крови
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Для оскароносной роли индийского пацифиста Бен Кингсли потерял десятки килограммов, прочитал около 20 сочинений Ганди и занимался йогой и медитацией
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Звезда фильмов «Бэтмен» и «Терминатор» Кристиан Бейл ставит над собой жестокие опыты, повторить которые сможет не каждый. Для роли страдающего бессонницей машиниста он похудел на 30 кг. Актер был настолько истощен своей диетой, состоявшей только из кофе и яблок, что продюсеры не позволили ему достичь своей главной цели – исхудать до состояния скелета. Ради роли в фильме «Афера по-американски» актер налегал на неправильную пищу, в основном на чизбургеры и прибавил 20 кг
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Для роли в фильме «Информатор» актеру Мэтту Дэймону пришлось набрать 15 кг, съедая все на своем пути
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Джареду Лето для съемок в фильме "Далласский клуб покупателей" пришлось похудеть на 15 килограммов за месяц
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Чтобы сыграть Марка Дэвид Чепмэна в независимом кино "Глава 27", рассказывающем про убийцу Джона Леннона, Лето сбрил всю растительность на лице, надел очки и набрал более 30 кг
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Для роли ветерана-наркомана в фильме «Мужество в бою» Мэтт Деймон похудел на 18 кг. После съемок в результате резкой потери веса актер еще 7 месяцев находился под наблюдением врачей
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Для роли убийцы в фильме «Я, Алекс Кросс» актеру Мэттью Фоксу пришлось похудеть на 18 кг
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Для роли британского заключенного Чарльза Бронсона в фильме «Бронсон» Тому Харди пришлось набрать 20 кг всего за 5 недель, поедая огромное количество пищи и тренируясь под наблюдением бывшего военного из морской пехоты
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