Фото: Звезды, изменившие свое тело ради съемок в фильмах

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Фото: Columbia Pictures

Звезда фильмов «Бэтмен» и «Терминатор» Кристиан Бейл ставит над собой жестокие опыты, повторить которые сможет не каждый. Для роли страдающего бессонницей машиниста он похудел на 30 кг. Актер был настолько истощен своей диетой, состоявшей только из кофе и яблок, что продюсеры не позволили ему достичь своей главной цели – исхудать до состояния скелета. Ради роли в фильме «Афера по-американски» актер налегал на неправильную пищу, в основном на чизбургеры и прибавил 20 кг