Самые ожидаемые фильмы весны

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Фото: Period Media

«Манчестер у моря» - американская драма, рассказывающая о нелюдимом и погруженном в себя мужчине по имени Ли. Узнав, что его старший брат умер, Ли возвращается в родной городок Манчестер-у-моря. Он вспоминает свою жизнь в этом городе и страшную трагедию, произошедшую с его собственной семьей. За роль сантехника Ли Чендлера Кейси Аффлек был награжден Золотым Глобусом, BAFTA и Оскаром. Премьера: 23 марта