Самые ожидаемые фильмы весны

«Красавица и чудовище», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и другие самые ожидаемые фильмы этой весны
10:44 фоторепортаж
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«Логан» - фантастический боевик, основанный на комиксах Marvel и являющийся частью серии фильмов «Люди Икс» и третьим фильмом про Росомаху. В недалеком будущем уставший Логан заботится о больном Профессоре Икс в убежище, расположенном на мексиканской границе. Но попытки Логана скрыться от мира и от своего прошлого терпят крах, когда появляется юный мутант, преследуемый злыми силами. В главной роли - Хью Джекман. Премьера: 2 марта
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«Конг: Остров черепа» - американский фильм, действие которого переносит зрителя в 70-е годы прошлого века. Секретная организация "Монарх" находит загадочный туманный остров. В результате экспедиции выясняется что на острове живёт гигантская горилла по имени "Конг" и другие существа. Премьера: 9 марта
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«Красавица и чудовище» - американский художественный музыкальный фильм режиссёра Билла Кондона и ремейк полнометражного анимационного фильма кинокомпании Walt Disney Animation Studios. В главных ролях: Дэн Стивенс и Эмма Уотсон. Премьера: 16 марта
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«Живое» - предстоящий американский фантастический триллер режиссёра Даниэля Эспиносы о космической экспедиции на Марс. В главных ролях: Ребекка Фергюсон, Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс. Премьера: 23 марта
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«Манчестер у моря» - американская драма, рассказывающая о нелюдимом и погруженном в себя мужчине по имени Ли. Узнав, что его старший брат умер, Ли возвращается в родной городок Манчестер-у-моря. Он вспоминает свою жизнь в этом городе и страшную трагедию, произошедшую с его собственной семьей. За роль сантехника Ли Чендлера Кейси Аффлек был награжден Золотым Глобусом, BAFTA и Оскаром. Премьера: 23 марта
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«Призрак в доспехах» - фильм в жанре научной фантастики, основанный на одноимённой манге Масамунэ Сиро 1992 года. Спецназовец майор Мотоко Кусанаги (Скарлетт Йоханссон) — киборг, возглавляющий элитную оперативную группу Девятый отдел. Направленный останавливать самых опасных преступников и экстремистов, Девятый отдел сталкивается с врагом, единственной целью которого является уничтожение достижений Hanka Robotics в области кибер-технологий. Премьера: 30 марта
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«Время первых» - космическая драма режиссёра Дмитрия Киселёва с Евгением Мироновым и Константином Хабенским в главных ролях. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Премьера: 6 апреля
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«Последствия» - американский фильм, основанный на реальных событиях авиакатастрофы в Германии и на событиях, произошедших спустя 478 дней. Мужчина теряет в авиакатастрофе жену и беременную дочь. Не дождавшись наказания виновных, он решает сам наказать диспетчера. В главной роли Арнольд Шварценеггер. Премьера: 6 апреля
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«Стражи Галактики. Часть 2» - американский супергеройский фильм, производства Marvel Studios. Спустя два месяца после окончания первого фильма, Стражи Галактики продолжают путешествовать по космосу и бороться за вновь обретенную семью, при этом помогая Питеру Квиллу больше узнать о его истинном происхождении. Премьера: 4 мая
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«Меч короля Артура» - фэнтезийный приключенческий фильм режиссёра Гая Ричи по мотивам легенд о короле Артуре. Роль Артура исполняет Чарли Ханнэм, в остальных центральных ролях задействованы Астрид Берже-Фрисби, Джимон Хонсу и Джуд Лоу. Премьера: 11 мая
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«Чужой: Завет» - американский научно-фантастический фильм режиссёра Ридли Скотта, являющийся непрямым продолжением фильма «Прометей» и второй частью приквела серии фильмов о Чужих и шестым фильмом во вселенной Чужих. Премьера: 18 мая
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«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» - пятая часть серии фильмов «Пираты Карибского моря». Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями. Премьера: 25 мая
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