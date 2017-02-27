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Главные события понедельника
Медведев: Россия справилась с кризисом
В понедельник, 27 февраля, на инвестиционном форуме «Сочи-2017» премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что стране удалось справиться с экономическим кризисом, сообщает «Газета.ru».
Голодец рассказала о повышении зарплат
Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец завила, что в России зарплата не соответствует квалификации кадров. По ее словам, доведение оплаты до конкурентоспособного уровня положительно повлияет на производство и экономику.
Силуанов захотел вытащить деньги россиян из-под подушек
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин рассчитывает на покупку россиянами облигации федерального займа на «так называемые деньги из-под подушек», а не на средства, которые хранят на банковских депозитах, сообщает «Лента.ру».
В РФ хотят повысить налоги для обычных граждан
Правительство намерено повысить подоходный налог. Согласно одному из вариантов, НДФЛ могут повысить до 15%. Повышение компенсируется снижением нагрузки на работодателей — с 30 до 21% ставки страховых взносов.
ДНР и ЛНР поставили Киеву ультиматум
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и лидер Луганской народной республики Игорь Плотницкий объявили об ультиматуме в случае продолжения Киевом блокады Донбасса.
Организаторы объяснили ошибку на церемонии «Оскар»
На 89-ой церемонии вручения самой престижной кинопремии мира «Оскар» перепутали победителей в номинации «Лучший фильм 2016 года», сообщает РИА Новости.
Клишина будет единственной россиянкой на ЧЕ
Прыгунья в длину Дарья Клишина стала единственной российской спортсменкой, которой разрешили участвовать в Чемпионате Европы по легкой атлетике в 2017 году, сообщает Life.
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