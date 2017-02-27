Обзор зарубежных СМИ: летающие тарелки над Ленинградом

Российские танки едут на Ближний Восток

Россия нашла покупателя для своего мощного боевого танка Т-90МС на Ближнем Востоке. Как пишет The National Interest , хотя контракт уже подписан, Москва пока не сообщает, какая именно страна стала вторым участником сделки.

Отмечается, что новый танк создавался специально для экспортного рынка. Издание полагает, что новый российский танк будет пользоваться спросом в дальнейшем – ожидается, что Москва подпишет еще несколько контрактов по его продаже. Тем более, что Россия в настоящее время работает над улучшением качества послепродажного обслуживания военной техники.

Могла ли Россия избежать революции в 1917 году?

Вероятность мирного перехода России к демократии после отречения Николая II 15 марта 1917 была крайне мала, пишет Доминик Ливен в The Financial Times . Немногие страны совершили подобный переход в начале XX века, а у России с ее сильной традицией авторитарной власти шансы на это были мизерны.

Автор статьи пишет, что у Николая II было искаженное понимание происходящего в 1917 году, что подтверждают исследования многих историков. Они также дают невысокую оценку управленческим талантам последнего российского императора. Однако большевистская диктатура была не единственным вероятным исходом, считает автор статьи. По его мнению, если бы российская монархия обрушилась в мирное время, масштабное иностранное вторжение могло бы поддержать контрреволюционные силы. В мирное время такое контрреволюционное вторжение возглавила бы Германия.

Почему голландцы восстали против иммигрантов

Все больше голландцев становятся решительными сторонниками Герта Вилдерса и его антииммигрантской и антиисламской Партии свободы. Успех его политических лозунгов подпитывается гневом, который схож с негодованием американцев, голосовавших за Дональда Трампа в США, пишет Bloomberg

Отмечается, что попытки провести социальную и культурную интеграцию иммигрантов натолкнулись на серьезные препятствия. Например, в одном из районов Амстердама Ийбурге власти решили провести «социальный эксперимент» – объединить владельцев домов из среднего класса и арендаторов муниципальных квартир. В итоге 30% жилья в Ийбурге оказалось в руках арендаторов муниципального жилья, большая часть которых – иммигранты. «Мы вынуждены делить с ними где-то дворы, где-то лифты. И люди начали сталкиваться с неприятными вещами – поцарапанными машинами, лужами мочи в лифтах. Теперь на моей улице стоит мечеть, куда ходят радикалы», – говорит Ксандра Ламмерс, автор блога, посвященному этому району.

Переселенцы на Дальний Восток спасут Россию

С 1991 года численность населения в жизненно важных восточных регионах России сократилась примерно на 30%. Владимир Путин предупредил, что дети россиян заговорят по-китайски, если освоение этих территорий приостановится. Об этом пишет Aftenposten

Издание пишет, что с 1 февраля этого года любой россиян может получить землю бесплатно в регионах на востоке России. Россияне уже направили 58 тысяч заявок на получение бесплатной земли. На них возлагаются большие надежды. При этом первым переселенцам приходятся побороть непростые природные условия, коррупцию и экономический кризис, пишет газета. Многие из них делают ставку на растущий туризм, охоту и рыбалку. Однако скептики сомневаются в успехе новой программы по развитию Дальнего Востока. Большую конкуренцию местным фермерам и предпринимателям составляют китайцы – россияне получают кредиты под 15-20%, у китайцев же ставка всего 6-7%.

Как испанские солдаты наблюдали летающие тарелки над Ленинградом

Во время Второй мировой войны группа испанских солдат наблюдала загадочные летающие тарелки. Publico.es задается вопросом, что тогда видела «Голубая дивизия» на Восточном фронте?

Эти события произошли 10 февраля 1942 года, когда советская армия сразилась с несколькими тысячами испанских солдат «Голубой дивизии». В какой-то момент ожесточенных боев испанские солдаты заметили, что в небе над их головами происходит что-то странное. Все они могли наблюдать «корабль в форме диска», который завис над военными самолетами и как будто все фиксировал, пишет издание. Солдаты, которые видели неопознанные летающие объекты, считали, что это было секретное оружие Третьего рейха. В настоящее время самая правдоподобная версия происходившего заключается в том, что «тарелки» были шаровыми молниями.