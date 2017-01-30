Лучшие наряды «Оскара»

В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения самых престижных кинонаград — «Оскары» узнали своих обладателей в 89-й раз. Статуэтку за лучший фильм получил «Лунный свет» Барри Дженкинса, лучшим актером стал Кейси Аффлек, а актрисой Эмма Стоун. Красная дорожка церемонии вручения «Оскар»-2017 оказалась по традиции богата на интересные образы. Лучшие наряды "Оскара" - в нашей фотогалерее
11:37 фоторепортаж
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Актриса Скарлетт Йоханссон
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Актриса Эмма Стоун в золотом платье Givenchy и серьгах Tiffany & Co
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Актриса Наоми Харрис в платье Calvin Klein
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Модель Крисси Тейген в платье от Зухаира Мурада
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Актриса Деми Ловато
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Часть образа Дайан Крюгер
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Актриса Кирстен Данст в платье от Диор
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Актриса Виола Дэвис
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Актриса Элизабет Бэнкс
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Актриса София Вергара
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Актриса Дакота Джонсон в платье от Версаче
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Певица Жанель Монэ
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Актриса Джессика Альба
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Актриса Лесли Манн в платье от Zac Posen
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Актриса Кейт Босуорт
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Актриса Эмма Робертс
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Майкл Джей Фокс с женой Трэйси Поллан
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Певица Micachu
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Актриса Холли Берри в платье Версаче
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Модель Карли Клосс в платье Stella McCartney
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