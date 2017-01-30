Лучшие наряды «Оскара»

В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения самых престижных кинонаград — «Оскары» узнали своих обладателей в 89-й раз. Статуэтку за лучший фильм получил «Лунный свет» Барри Дженкинса, лучшим актером стал Кейси Аффлек, а актрисой Эмма Стоун. Красная дорожка церемонии вручения «Оскар»-2017 оказалась по традиции богата на интересные образы. Лучшие наряды "Оскара" - в нашей фотогалерее