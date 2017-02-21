Главные события вторника

Украина заблокировала в ООН заявление о смерти Чуркина

Павел Буре отказался от американского гражданства

Российский хоккеист Павел Буре заявил, что еще год назад отказался от американского гражданства. Об этом сообщает ТАСС.

В России хотят ограничить хождение наличных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея абсолютной минимизации хождения наличных заслуживает внимания, но темпы ее воплощения зависят от российских реалий. Об этом сообщает РИА Новости.

Порошенко призвал усилить санкции против России

Украинский президент Петр Порошенко призвал ужесточить санкции против России. Причиной заявления главы государства стало признание российскими властями паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в своем аккаунте в Twitter написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко

NASA собирает экстренную пресс-конференцию на тему внеземной жизни

NASA собирает пресс-конференцию по поводу открытия за пределами Солнечной системы, сообщает The Independent.

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

московского банка «ГПБ-Ипотека» аннулирована лицензия на осуществление банковских операций, сообщается на сайте ЦБ.

Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что отказывается от депутатской неприкосновенности. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Владельца "Ведомостей" могут лишить гражданства РФ

Мосгорсуд признал, что при подаче заявления для получения российского гражданства владелец газеты «Ведомости», бывший гендиректор ИД «Коммерсантъ» Демьян Кудрявцев предоставил ложные сведения, сообщает Inc.

Сбербанк могут лишить установленной четверть века назад монополии

Сбербанк может потерять монополию на выплату военных пенсий, так как крупнейшие банки России предложили правительству расширить перечень агентов по осуществлению этих выплат, сообщает «Коммерсант».