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Рамблер/Новости

Главные события вторника

Сенсация от NASA, новые ограничения для россиян и другие события дня
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Украина заблокировала в ООН заявление о смерти Чуркина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина заблокировала принятие Советом безопасности ООН заявления, посвященного постпреду России Виталию Чуркину. Об этом Захарова рассказала на своей странице в Facebook.
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Павел Буре отказался от американского гражданства
Российский хоккеист Павел Буре заявил, что еще год назад отказался от американского гражданства. Об этом сообщает ТАСС.
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В России хотят ограничить хождение наличных

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея абсолютной минимизации хождения наличных заслуживает внимания, но темпы ее воплощения зависят от российских реалий. Об этом сообщает РИА Новости.
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Порошенко призвал усилить санкции против России

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Украинский президент Петр Порошенко призвал ужесточить санкции против России. Причиной заявления главы государства стало признание российскими властями паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в своем аккаунте в Twitter написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
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NASA собирает экстренную пресс-конференцию на тему внеземной жизни
NASA собирает пресс-конференцию по поводу открытия за пределами Солнечной системы, сообщает The Independent.
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка

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У московского банка «ГПБ-Ипотека» аннулирована лицензия на осуществление банковских операций, сообщается на сайте ЦБ.
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Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что отказывается от депутатской неприкосновенности. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Владельца "Ведомостей" могут лишить гражданства РФ

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Мосгорсуд признал, что при подаче заявления для получения российского гражданства владелец газеты «Ведомости», бывший гендиректор ИД «Коммерсантъ» Демьян Кудрявцев предоставил ложные сведения, сообщает Inc.
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Сбербанк могут лишить установленной четверть века назад монополии

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Сбербанк может потерять монополию на выплату военных пенсий, так как крупнейшие банки России предложили правительству расширить перечень агентов по осуществлению этих выплат, сообщает «Коммерсант».
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