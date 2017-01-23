Соревнование по бодибилдингу в Колумбии

В колумбийском городе Медельин прошел турнир по бодибилдингу. Претенденты на звание мистер и миссис Олимпия - в нашей фотогалерее
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