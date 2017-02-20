Главные события понедельника

Четверо военнослужащих РФ погибли в Сирии

В Сирии 16 февраля при подрыве машины на фугасе погибли четыре российских военных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Песков объяснил указ Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ российского лидера Владимира Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР продиктован исключительно гуманитарными соображениями. Об этом сообщает РИА Новости.

РФ обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти

В декабре 2016 года Россия вышла на первое место в мире по объему добычи нефти, обогнав Саудовскую Аравию, сообщает «Интерфакс».

Украина придумала новый способ засудить Россию

Главный прогнозист покидает Минэкономразвития

Замминистра экономического развития России Алексей Ведев может покинуть свой пост до конца недели. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на самого чиновника и близкий к министерству источник.

Донбасс оказался главным импортером пива и мяса из России

В 2016 году Украина из-за поставок в Донбасс вошла в число крупнейших покупателей российских продуктов, в частности, на нее пришлось почти 30 процентов от всего российского экспорта мяса и пива. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

СМИ узнали об агентах «Шалтая-Болтая» из МВД

Некоторые сотрудники подразделения МВД по охране режимных объектов могли быть связаны с группировкой хакеров «Шалтай-Болтай». Об этом сообщает Life.

Нападение на брата Ким Чен Ына попало на видео

В Сети опубликовано видео нападения на Ким Чен Нама, старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, в аэропорту Куала-Лумпура. Видеозапись опубликовала газета Daily Mail.

Россиянке в Тайланде грозит тюрьма за кормление рыб хлебом