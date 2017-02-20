Главные события понедельника

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Фото: Минобороны РФ
Четверо военнослужащих РФ погибли в Сирии
В Сирии 16 февраля при подрыве машины на фугасе погибли четыре российских военных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ российского лидера Владимира Путина о признании паспортов ДНР и ЛНР продиктован исключительно гуманитарными соображениями. Об этом сообщает РИА Новости.
РФ обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти
Фото: РИА Новости
В декабре 2016 года Россия вышла на первое место в мире по объему добычи нефти, обогнав Саудовскую Аравию, сообщает «Интерфакс».
Украина придумала новый способ засудить Россию
Фото: Reuters
В Минюсте Украины создали специальный отдел, сотрудники которого готовят шестой иск против России в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на источник в кабинете министров Украины.
Главный прогнозист покидает Минэкономразвития
Фото: ТАСС
Замминистра экономического развития России Алексей Ведев может покинуть свой пост до конца недели. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на самого чиновника и близкий к министерству источник.
Донбасс оказался главным импортером пива и мяса из России
Фото: РИА Новости
В 2016 году Украина из-за поставок в Донбасс вошла в число крупнейших покупателей российских продуктов, в частности, на нее пришлось почти 30 процентов от всего российского экспорта мяса и пива. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
СМИ узнали об агентах «Шалтая-Болтая» из МВД
Фото: Reuters
Некоторые сотрудники подразделения МВД по охране режимных объектов могли быть связаны с группировкой хакеров «Шалтай-Болтай». Об этом сообщает Life.
Нападение на брата Ким Чен Ына попало на видео
В Сети опубликовано видео нападения на Ким Чен Нама, старшего сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, в аэропорту Куала-Лумпура. Видеозапись опубликовала газета Daily Mail.
Россиянке в Тайланде грозит тюрьма за кормление рыб хлебом
Патруль морской полиции Таиланда задержал российскую туристку Ольгу Смирнову за кормление рыб хлебом в запрещенной зоне. Об этом сообщает Phuket Gazette.
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