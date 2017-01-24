Крошечный Дональд Трамп стал мемом

Президент США Дональд Трамп в очередной раз привлек внимание пользователей Reddit. Уменьшенные с помощью фотошопа изображения политика превратились в мем «Крошечный Трамп». Картинки с главой Белого дома появились в специальном разделе сервиса TinyTrumps, где на момент написания заметки пользователи завели более 25 веток форума. Крошечный Дональд Трамп - в нашей фотогалерее
14:04 фоторепортаж
1
Маленький Трамп порисовал каракули в Белом доме, прогулялся со своей «гигантской» дочерью Иванкой и несколько раз встретился с бывшим президентом США Бараком Обамой
Фото: 
2
Фото: 
3
Мем подхватили и пользователи Twitter, которые принялись публиковать фотожабы с крошечным Трампом в главной роли и хештегом #TinyTrump
Фото: 
4
Фото: 
5
Фото: 
6
Фото: 
7
Фото: 
8
Фото: 
9
Фото: 
10
Фото: 
11
Фото: 
12
Фото: 
13
Фото: 
14
Фото: 
15
Фото: 
16
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Отдыхающий Обама взбудоражил сеть

9 февраля, 11:02

Загадки, которые взбудоражили интернет

3 февраля, 11:05

Чем россиянки возмутили администрацию отеля в Дубае

26 января, 11:11

Выставка нижнего белья в Москве

10:15

«Мисс Вселенная-2017»

31 января, 12:09

Неделя в фотографиях

18 февраля, 07:53

Фото: Настоящий ад в Авдеевке

3 февраля, 11:20

Самая красивая хоккеистка России

2 февраля, 15:16

Новый дом Барака Обамы

23 января, 16:45

«Грэмми»-2017: декольте Лопес, беременная Бейонсе, «голая» Леди Гага

13 февраля, 11:16