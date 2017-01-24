Крошечный Дональд Трамп стал мемом
Президент США Дональд Трамп в очередной раз привлек внимание пользователей Reddit. Уменьшенные с помощью фотошопа изображения политика превратились в мем «Крошечный Трамп». Картинки с главой Белого дома появились в специальном разделе сервиса TinyTrumps, где на момент написания заметки пользователи завели более 25 веток форума. Крошечный Дональд Трамп - в нашей фотогалерее
14:04 фоторепортаж
Популярные фоторепортажи
Отдыхающий Обама взбудоражил сеть
9 февраля, 11:02
Загадки, которые взбудоражили интернет
3 февраля, 11:05
Чем россиянки возмутили администрацию отеля в Дубае
26 января, 11:11
Выставка нижнего белья в Москве
10:15
«Мисс Вселенная-2017»
31 января, 12:09
Неделя в фотографиях
18 февраля, 07:53
Фото: Настоящий ад в Авдеевке
3 февраля, 11:20
Самая красивая хоккеистка России
2 февраля, 15:16
Новый дом Барака Обамы
23 января, 16:45
«Грэмми»-2017: декольте Лопес, беременная Бейонсе, «голая» Леди Гага
13 февраля, 11:16