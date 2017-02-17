Главные события пятницы

Орешкин обрушил курс рубля

В пятницу, 17 февраля, падение российской валюты усилилось после заявления министра экономического развития Максима Орешкина, сообщает «Интерфакс».

Фильм Би-би-си о футбольных фанатах шокировал российских дипломатов

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В российском посольстве в Лондоне заявили, что целью документального фильма телеканала BBC «Армия российских хулиганов» является дискредитация чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает РИА Новости.

Путин объяснил череду отставок губернаторов

Президент России Владимир Путин встретился с ушедшими в отставку губернаторами. В ходе встречи президент назвал ротацию глав регионов естественным процессом, сообщает ТАСС.

ЦБ предупредил о новом способе отмывания денег

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Центробанк предупреждает банки о новом способе незаконного вывода из страны денежных средств и отмывании преступных доходов. ЦБ призывает внимательнее проверять денежные переводы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Российские актеры лишились денег на счетах в Ланта-банке

Фото: Фильм "Бигль"

Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег со счетов московского Ланта-банка, передает ТАСС. В списке потерпевших — актёры театра им. Пушкина, МХАТа, музыканты, сообщает Life.

Сбербанк снизил ставку по ипотеке

Фото: РИА Новости

Ставка по ипотеке в Сбербанке снижена на 1 процентный пункт, до 10,9%, сообщает ТАСС.

Одна за всех: Россия погасит все внешние долги СССР

Фото: РИА Новости

Россия завершает выплату долгов Советского союза. Предполагается, что последний транш будет переведен к лету 2017 года. Об этом «Известиям» рассказал источник в правительстве.

"Бабушкам" из московского метро нашли замену

Фото: ТАСС

С 1 апреля 2017 года дежурных у эскалаторов в московском метрополитене сократят. Такое решение приняло руководство столичной подземки, сообщает Life.