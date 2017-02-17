Обзор зарубежных СМИ: замерзающая Украина, новое блюдо от российского МИДа

Россия — новый защитник Японии?

Carnegie Moscow Center. Главными угрозами в глазах японского руководства вместо России стали Китай и Северная Корея. Главным гарантом безопасности Японии является военный альянс с США. Однако Токио начинает понимать, что Россия тоже может играть важную роль в решении проблем национальной безопасности, пишет Джеймс Браун

Последний год премьер-министр Японии Синдзо Абэ придерживается «нового подхода» к отношениям с Россией, причем на западе такие перемены считают спорными. Главная причина японской лояльности – желание решить курильский вопрос. Однако, по мнению издания, Япония также хочет развивать более тесные связи с Россией для обеспечения своей безопасности. Так, Япония надеется, что Россия может использовать свое влияние для сдерживания агрессивного поведения Пхеньяна. В отношении Китая цель Японии – противодействовать все большему сближению между Москвой и Пекином.

Украина может остаться без тепла

Из-за продолжающейся блокады железной дороги на Донбассе многие города могут остаться без отопления, включая весь левый берег Киева. Кроме того, более 300 тысяч металлургов могут остаться без работы. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко , передают «Вести-Украина»

«Из-за блокирования поставок энергетического угля возникла угроза, что без отопления могут остаться Сумы, Краматорск, левый берег Киева и многие другие города», – сказал президент. Издание напоминает, что кабинет министров Украины на месяц ввел чрезвычайное положение (ЧП) в энергетике.

МИД России пояснил, чем отличаются котлеты по-крымски и по-киевски

Повара российского МИДа изобрели новое блюдо — котлеты по-крымски, пишет The Telegraph . На необычное кушанье в столовой Министерства иностранных дел обратил внимание журналист Иван Нечепуренко , о чем рассказал в Twitter.

На сообщение среагировали дипломаты, отметив, что это не политический ход, а новое предложение их повара. В опубликованном видеоролике повар объясняет, что котлеты по-крымски делают из куриного бедра, а котлеты по-киевски – из куриной грудки.

Переживет ли еврозона 2017 год?

Европейские политики смотрят на турбулентность в 2017 году и оценивают рынок облигаций еврозоны с растущим беспокойством, пишет «Апостроф» . При этом экономические риски еврозоны усугубляются политическими.

В этом году запланированы выборы в Нидерландах, Франции и Германии, из-за будущих их результатов есть немалые опасения – особенную тревогу вызывают шансы на победу у лидера французского «Национального фронта» Марин Ле Пен , которая обещала вывести Францию из еврозоны. В то же время во многих странах усиливаются экономические риски, особенно в Италии. Сейчас европейские правительства ищут способ преодолеть кризис. Предлагается несколько решений, однако самый влиятельный голос Европы – Германия – возражает против выдвинутых экономистами идей.

«Евровидение» на Украине под угрозой срыва

Песенный конкурс «Евровидение-2017», который должен состояться в нынешнем году в Киеве, оказался под угрозой срыва. Об этом пишет The New York Times

Отмечается, что из-за сомнений о том, справедливо ли были проведены тендеры на строительство звуковой сцены конкурса и деревни гостей, возник скандал. Также высказываются опасения, что конкурс будет должным образом профинансирован. Кроме того, 13 февраля сообщалось, что команда, готовившая «Евровидение-2017» в Киеве, объявила о прекращении работы. При этом власти Украины уверяют, что ситуация находится под контролем – угрозы срыва конкурса нет.