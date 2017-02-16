Главные события четверга

НАТО провоцирует Россию и пытается втянуть в конфронтацию, заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Укрепление рубля признали ударом по экономике России

На Земле нашли новый континент

Американские исследователи пришли к выводу, что на нашей планете существует не семь, а восемь континентов. По их словам, новым континентом следует называть Зеландию.

Навка трогательно призналась в любви Пескову

Фигуристка Татьяна Навка публично призналась в любви своему супругу, пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. В своем Instagram она опубликовала совместное селфи.