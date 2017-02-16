Главные события четверга

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НАТО провоцирует Россию и пытается втянуть в конфронтацию, заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Укрепление рубля признали ударом по экономике России
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что укрепление российской валюты — это удар по отечественной экономике. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что все попытки выстраивать диалог с Россией с позиции силы бесперспективны, сообщает ТАСС. Так глава оборонного ведомства ответил на заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который отметил, что переговоры с РФ необходимо вести «с позиции силы».
Пранкеры рассказали Маккейну о его "работе на российские спецслужбы"
Фото: AP Photo/ J. Scott Applewhite
Пранкеры из России Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, позвонили сенатору США Джону Маккейну и «предупредили» его о том, что Россия готовит на политика компромат, сообщает Life.
TMZ: Кто носит "ядерный чемоданчик" Трампа
Фото: Reuters
Актер Ричард Деагазио опубликовал фотографию с офицером, который, по его словам, носит «ядерный чемоданчик» президента США Дональда Трампа. По данным TMZ, офицера зовут Рикардо Тёрнер.
На Земле нашли новый континент
Американские исследователи пришли к выводу, что на нашей планете существует не семь, а восемь континентов. По их словам, новым континентом следует называть Зеландию.
Фото: ТАСС
Фигуристка Татьяна Навка публично призналась в любви своему супругу, пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. В своем Instagram она опубликовала совместное селфи.
Дмитрий Песков Рикардо Тернер Дональд Трамп Татьяна Навка Еще 7 тегов
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