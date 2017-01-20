Лучшие подводные фотографии 2017 года

В Британии названы победители конкурса «Подводный фотограф 2017 года». В этом году главный приз достался французу Габриэлю Баратью, запечатлевшему охоту осьминога в мелкой лагуне. Лучшие подводные фотографии - в нашей фотогалерее
13:00 фоторепортаж
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Фотография-победитель
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В номинации лучший Британский подводный фотограф победу одержал ирландец Ник Блейк, который ради выигрышного снимка опустился в мексиканский водосточный колодец Сенот Чак-Мул
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В категории "Макросъемки" победителем стал Со Ят Вай из Гонконга. Его снимок "Добыча?" изображает маленькую креветку во время охоты
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Французский фотограф провел несколько дней в южноафриканском порту Сент-Джонс, чтобы запечатлеть, как дельфины, акулы, морские львы и другие хищники охотятся на сардин в Индийском океане
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Четырехметровая тигровая акула пытается откусить черепахе голову, Коста-Рика
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Креветки занимаются продолжением рода
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Британский фотограф потратил уйму времени на то, чтобы поймать удачный ракурс для ринопиаса — рыбы семейства скорпеновых. Ему все никак не удавалось выставить нужный свет, и прежде чем добыть этот снимок, он сделал до сорока кадров
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Победитель в категории «Широкий угол», медуза с острова Палау
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Еще одним призером стал Кин Лин из Канады благодаря изображению симбиоза анемонов и рыб-клоунов
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Крабы катаются на медузе в Неаполитанском заливе
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Затонувшее судно в окрестностях Синайского полуострова, Египет
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Медведь на льдине в Финляндии
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Бескрайние коралловые поля, буквально кишащие рыбой в индонезийском архипелаге Раджа Ампат
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Озеро Барракуда, Филиппины
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