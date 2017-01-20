Лучшие подводные фотографии 2017 года

7

Фото: John Parker / UPY 2017

Британский фотограф потратил уйму времени на то, чтобы поймать удачный ракурс для ринопиаса — рыбы семейства скорпеновых. Ему все никак не удавалось выставить нужный свет, и прежде чем добыть этот снимок, он сделал до сорока кадров