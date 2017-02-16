Обзор зарубежных СМИ: Агония российской деревни, страдания Меланьи Трамп

Кому адресовано заявление Трампа по Крыму?

Заявление Трампа по Крыму не касается Украины и России, пишут «Вести-Украина» . Политологи сошлись во мнении, что высказывание главы Белого дома ориентировано на американцев.

Президент США Дональд Трамп впервые после выборов высказался по Крыму. «Россия забрала Крым во время администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягок к России?» – написал Трамп в «Твиттере». В России слова Трампа восприняли негативно. Однако, по мнению экспертов, это заявление ориентировано на внутреннюю аудиторию. «Трамп пытается доказать: у него нет теневых связей с РФ, в которых его обвиняли. Одновременно показывает Москве, что готов торговаться по Сирии, но если ему не уступят, то он вернется к риторике о возврате Крыма», – считает политолог Алексей Якубин.

Отставка Флинна: кто выиграл, а кто проиграл

Отставка Майкла Флинна с поста советника по национальной безопасности США окажет влияние на мировое сообщество, пишет The Washington Post . Издание рассуждает, кто от этого выиграл, а кто – проиграл.

Так, среди победителей – главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, министр обороны Джеймс Мэттис, вице-президент Пенс и турецкий религиозный деятель Фетхуллах Гюлен. Кроме того, в выигрыше, по мнению газеты, «российские ястребы» – противники улучшения отношений с Россией, а также разведывательное сообщество США и демократы в конгрессе. Еще в списке победителей – сирийская оппозиция. Проигравшими издание считает Владимира Путина, аппарат Совета национальной безопасности США, Ким Чен Ына и самого Майкла Флинна.

Легендарная российская деревня в агонии

Отток населения из сельских районов в города характерен для многих стран, начиная с Китая и заканчивая Канадой, однако ситуация в России выглядит особенно плачевно. Согласно последней всероссийской переписи населения 2010 года, каждая четвертая деревня (это около 36 тыс. населенных пунктов) насчитывает по десять жителей или меньше. Еще 20 тысяч заброшены, пишет Al Jazeera

В деревнях при этом низкие показатели рождаемости – остались в основном одни старики. Ближайший магазин, школы и больницы находятся часто в нескольких километрах. Автор статьи считает, что гибель деревни началась при большевиках, которые считали, что здесь может быть только бесконечная нищета, разруха и застой. При этом в царские времена деревня сделала Россию крупнейшим в мире экспортером пшеницы и служила практически бесконечным источником рабочей силы.

Россия научила воевать Иран

Война в Сирии позволила Ирану перенять весь опыт, который был наработан неядерными войсками СССР в XX веке. Об этом пишет TTU

Отмечается, что Россия показала Ирану навыки «воздушно-наземной интеграцией». Так, российский спецназ показал иранскому подразделению «Кодс» приемы, как проникать на территорию противника для наведения авиаударов, а также взаимодействовал с авиацией, чтобы «связать» вооруженные формирования противника и облегчить свое продвижение. Кроме того, Иран научился подключать к операциям дальнобойную артиллерию.

Почему чернокожие американцы остаются бедными

За последние несколько десятилетий чернокожие американцы преуспели во многих областях, включая образование, сохранение полных семей и занятость. Однако стереть главное отличие по сравнению с белыми не удалось. Речь идет о бедности, пишет Bloomberg

Среди причин такого положения дел автор статьи отмечает невозможность накапливать богатства афроамериканцам в течение нескольких поколений, а также дискриминацию, массовые лишения свободы и хищную финансовую систему. Чтобы исправить эту тенденцию, помимо соблюдения антидискриминационного законодательства и реформирования системы уголовного правосудия, нужно поощрять людей получать образование и работать, считает газета. Кроме того, работодатели должны обращать больше внимания на несоразмерность заработных плат и льгот. Издание пишет, что все эти вопросы не были включены Дональдом Трампов в список приоритетов.

Меланье Трамп не по душе роль первой леди

Меланья Трамп пытается справиться с реалиями своей новой роли первой леди и с сопутствующим вниманием. Издание US Magazine пишет, что такая жизнь не была ее мечтой.

«Эта жизнь не была ее мечтой. Это была [мечта] Дональда», – сказал друг семьи и стилист Филипп Блох. Издание напоминает, что супруга президента не переехала в Вашингтон, а осталась в Нью-Йорке, где учится их сын Баррон, и это стало темой для шуток на американском телевидении.