Уникальные фото беременной Мэрилин Монро

В сети появились шесть ранее неизвестных цветных фотографий американской актрисы Мэрилин Монро. На них кинодива беременна от партнера по фильму «Давай займемся любовью» Ива Монтана. Об этом пишет Daily Mail. В ноябре прошлого года серию снимков, которую автор кадров и близкая подруга Монро Фрида Халл назвала "беременными слайдами", продали на аукционе в Голливуде за 2240 долларов. Новым владельцем уникальных фотографий стал Тони Майклс, который поделился с изданием своим приобретением
10:44 фоторепортаж
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«Монро хранила в секрете свою беременность, прежде чем „потерять“ ребенка во время посещения больницы. Фрида гордилась тем, что хранила эти снимки у себя и тем, что оставила в тайне секрет своей подруги до конца своих дней. Но она рассказала мне историю, которую хорошо знала, что Монро была беременна от Ива Монтана», — цитирует издание Тони Майклса, который дружил и жил по соседству с Халл
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Издание пишет, что Монро хотела иметь детей, но так и не смогла родить. У нее было три выкидыша до потери этого ребенка. Она страдала эндометриозом, но не теряла надежды стать матерью. Однако, до сих пор неизвестно, по какой причине кинодива потеряла этого ребенка
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На фото: Мэрилин прикрывает свой живот пальто
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Фотографии были сделаны в июле 1960 года в Нью-Йорке в перерывах между съемками картины «Неприкаянные» (The Misfits). На снимках секс-символу 20-го века 34 года
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Монро и Ив Монтан в фильме "Займемся любовью", 1960
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Монро и Ив Монтан в фильме "Займемся любовью", 1960
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