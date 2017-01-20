Уникальные фото беременной Мэрилин Монро
В сети появились шесть ранее неизвестных цветных фотографий американской актрисы Мэрилин Монро. На них кинодива беременна от партнера по фильму «Давай займемся любовью» Ива Монтана. Об этом пишет Daily Mail. В ноябре прошлого года серию снимков, которую автор кадров и близкая подруга Монро Фрида Халл назвала "беременными слайдами", продали на аукционе в Голливуде за 2240 долларов. Новым владельцем уникальных фотографий стал Тони Майклс, который поделился с изданием своим приобретением
10:44 фоторепортаж
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