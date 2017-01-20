Уникальные фото беременной Мэрилин Монро

1

Фото: Courtesy of Tony Michaels/MEGA

«Монро хранила в секрете свою беременность, прежде чем „потерять“ ребенка во время посещения больницы. Фрида гордилась тем, что хранила эти снимки у себя и тем, что оставила в тайне секрет своей подруги до конца своих дней. Но она рассказала мне историю, которую хорошо знала, что Монро была беременна от Ива Монтана», — цитирует издание Тони Майклса, который дружил и жил по соседству с Халл