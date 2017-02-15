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Главные события среды

Погодная бомба в США, чистка в СБУ и другие события дня
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Захарова о Крыме: Мы свои территории не возвращаем
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NYT: команда Трампа контактировала с российской разведкой

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Высшие советники президента США Дональда Трампа неоднократно контактировали с российскими спецслужбами до выборов американского президента в 2016 году. Их контакты были перехвачены во время планового прослушивания, сообщает The New York Times.
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Еще один глава региона объявил об отставке

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Глава Карелии Александр Худилайнен объявил о досрочном сложим полномочий. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает ТАСС.
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Правительство опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества в 2017-2019 годы, сообщается на сайте правительства.
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Рубль резко отреагировал на сообщения о встрече Путина с Орешкиным
Курс доллара вырос почти на рубль на новостях о встрече президента России Владимира Путина с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным, сообщают «Ведомости».
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Сбербанк снизил ставки по потребкредитам

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15 февраля Сбербанк запустил весеннюю акцию, в рамках которой временно снизил ставки по потребительским кредитам до 3 процентных пунктов. Акция действует до 17 апреля 2016 года (включительно), сообщается на сайте организации.
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Порошенко провел кадровую чистку в СБУ

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Президент Украины Петр Порошенко сменил в ряде регионов начальников Службы безопасности Украины (СБУ), сообщается сайте главы государства.
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Погодную бомбу над США показали на видео
В сети появилось видео формирующейся над США погодной бомбы. Запись опубликована на сайте Американского геофизического общества.
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