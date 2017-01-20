Мода грядущей зимы

Неделя моды проходит в Нью-Йорке с 9 по 17 февраля. Самый сексуальный преступник и другие модели Недели моды в Нью-Йорке - в нашей фотогалерее
13:40 фоторепортаж
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Самый красивый преступник США Джереми Микс дебютировал на Неделе моды в Нью-Йорке. Он принял участие в показе Philipp Plein. Микс прославился в 2014 году. Тогда его задержали за незаконное хранение оружия и приговорили к 27 месяцам тюрьмы
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Женщины, пережившие рак молочной железы, вышли на подиум в рамках недели моды в Нью-Йорке. 16 моделей появились в нижнем белье марки AnaOno, которая разработана специально для женщин с измененной формой груди, оставшейся после хирургического вмешательства и мастектомии (операции по удалению молочных желез)
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Показ AnaOno
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Показ осень/зима 2017/18 La Perla
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Показ Oscar de la Renta
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Показ Calvin Klein
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Показ Jeremy Scott
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Показ Calvin Klein
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Показ Jeremy Scott
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Главный редактор главный Анна Винтур и актриса Сара Джессика Паркер на показе Calvin Klein
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Показ La Perla
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Показ La Perla
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Показ The Blonds
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Показ The Blonds
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Показ The Blonds
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Показ Tory Burch
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