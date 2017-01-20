Мода грядущей зимы

1

Фото: FilmMagic/dailymail.co.uk

Самый красивый преступник США Джереми Микс дебютировал на Неделе моды в Нью-Йорке. Он принял участие в показе Philipp Plein. Микс прославился в 2014 году. Тогда его задержали за незаконное хранение оружия и приговорили к 27 месяцам тюрьмы