Обзор зарубежных СМИ: Как хотели взорвать Горбачева

С выборами на Донбассе нужно подождать 10 лет

Нужно выждать примерно 10 лет, прежде чем проводить выборы на Донбассе, заявила «Апострофу» специалист по решению конфликтов Антье Герберг. По ее мнению, региону нужно использовать это время для создания равного гражданского общества.

Она также отметила, что ключевой игрок в вопросе антироссийских санкций, благодаря которому они все еще сохраняются – это Германия, это Ангела Меркель. «Конечно, санкции могут быть сняты. Думаю, необходим пересмотр Минских договоренностей. И санкции могут быть одним из способов сказать: смотрите, это нужно обсудить, иначе будут плохие последствия. Это мы и называем силовым посредничеством», – заявила эксперт.

Как армия США планирует вести войну против России, Китая и Ирана

Массовое распространение российского и китайского оружия увеличивает вероятность того, что сухопутные войска США столкнутся в бою с танками, беспилотниками, системами радиоэлектронной борьбы, высокоточными боеприпасами, бронемашинами и артиллерией, которые созданы равными по силам соперниками. Об этом пишет The National Interest.

Отмечается, что вероятность начала наземной войны между великими державами очень низка, однако сухопутные войска США должны быть готовы к любому развитию событий. При этом столкнуться придется с оружием российского и китайского производства, поскольку оно есть в арсенале многих государств. Теперь задача США – сосредоточиться на подготовке к «моторизованным маневрам» на большие расстояния с учетом сильных и слабых сторон оружия соперников. США разработали при этом концепцию системы боевой подготовки «Решительные действия». Среди основных тактических приемов – стрельба на поражение, сближение с противником, синхронизация огня с закрытых огневых позиций и обеспечение авиации наземными координатами для нанесения ударов с воздуха.

Как в Риге угрожали взорвать Горбачева

Лидер СССР Михаил Горбачев с супругой 30 лет назад совершал визит в Латвию, где сделал несколько важных заявлений, касающихся необходимости перестройки социализма. В один из дней поездки на Горбачева могли совершить покушение, пишет Latvijas Avize.

Как рассказывает бывший начальник Рижского городского управления милиции Виктор Бугай, в день отъезда Горбачева в рижский район Адажи в милицию позвонил мужчина и заявил, что автомобиль лидера СССР подорвут. В ответ на сообщение спецслужбы решили пустить по запланированному ранее маршруту ложную колонну, а машину Горбачева – направить по другому пути. В результате Горбачев благополучно добрался до юрмальской резиденции. При этом поймать звонившего так и не удалось.

Зачем Газпрому помпезная башня

Газпром пытается продемонстрировать свою мощь и возводит гигантское офисное здание. Однако, как пишет Die Welt , у крупнейшей в мире газовой компании сегодня имеются серьезные проблемы.

Издание считает, что небоскреб должен помочь замаскировать возникший в компании кризис. Так, Газпром собирается заморозить уровень дивидендов до 2019 года и в то же время увеличить размер долгов. Кроме того, о непростом финансовом положении, по мнению издания, говорит также заморозка многомиллиардных инфраструктурных проектов – например, строительство «газопровода века», ведущего в Китай.

В какую сумму США обойдется восстановление плотины

Ремонт разрушившейся плотины Oroville в штате Калифорния может обойтись США в 200 миллионов долларов. Об этом сообщает AP NEWS

Специалисты уже работают над планом по восстановлению плотины. Отмечается, что президент США Дональд Трамп предоставил федеральную помощь Калифорнии в связи с чрезвычайным происшествием на плотине.