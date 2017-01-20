Самая престижная выставка собак в Нью-Йорке

Самая престижная в США выставка собак Westminster Kennel Club dog завершилась в Нью-Йорке. Победителем главного дог-шоу США стала немецкая овчарка по кличке Румор. Мохнатые участники собачьего шоу - в нашей фотогалерее
11:20 фоторепортаж
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В этом году победителем стала немецкая овчарка Румор. Год назад она завоевала симпатии зрителей, но награда тогда обошла ее стороной. Румор пять лет, она уже больше ста раз побеждала на разных выставках
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Шоу Вестминстерского кеннел-клуба существует с позапрошлого века. Чтобы попасть на этот смотр, нужно уже иметь награды национального уровня и, кроме того, входить в список признанных пород. Сейчас их 192
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Далматинец и его заводчик
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Бишон фризе
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Немецкий боксёр по кличке Девлин
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Брюссельский гриффон
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Итальянский грейхаунд по кличке Небесный мальчик
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Пекинес Чаки
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Победитель шоу со своим хозяином
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Той пудель
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Кламбер-спаниель
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Собака породы риджбек и заводчица
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Бишон фризе
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Йоркширский терьер
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Английский спрингер-спаниель
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Риджбек из Денвера
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Бергамская овчарка
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Кавалер кинг-чарльз-спаниель
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Пудель по кличке Джейсон
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