Главные события вторника

В Кремле объяснили массовые отставки губернаторов

Массовые отставки глав российских регионов — это обычный ротационный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , слова которого приводит РИА Новости.

Курс евро опустился ниже психологической отметки

Курс евро упал ниже 61 рубля впервые с июня 2015 года, следует из данных Московской биржи . Евро упал на 46 копеек, до 60,97 рубля, что соответствует уровню, зафиксированному 25 июня 2015 года.

Брат Ким Чен Ына убит в Малайзии

Ким Чон Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына, убит в Малайзии, сообщает Yonhap. Сообщается, что Ким Чон Нам был убит в аэропорту. Его атаковали две неизвестные женщины, вооруженные «отравленными иглами».

Советник Трампа подал в отставку из-за разговора с послом России

Иранцы сорвали секретную поездку Рогозина

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что запланированный визит в Тегеран пришлось отменить по «техническим причинам». Сообщается, что поводом для отмены поездки стало разглашение иранской стороной информации о предстоящем визите, пишет «Коммерсант».

Кисида: при передаче Курил Японии они попадут под договор с США

В случае передачи Японии островов Южных Курил на них также будут распространятся обязательства со стороны США, установленные японо-американским Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности.

Россиян хотят штрафовать за провоз самогона

Перемещение крепкой немаркированной алкогольной продукции в России скоро может стать административным правонарушением, такой законопроект поддержал Минфин как один из пунктов «дорожной карты» по стабилизации ситуации на алкогольном рынке в письме, адресованном правительству, есть в распоряжении «Газеты.Ru».

На Украине найдены уникальные документы ОУН

В Тернопольской области Украины найдена подборка архивных документов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СБУ

В Москве расстреляли инкассаторов

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео нападения на инкассаторов в Москве. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Преступники устроили засаду, переодевшись в дворников. Они были в светоотражающих жилетах и держали в руках лопаты.