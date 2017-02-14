Главные события вторника

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В Кремле объяснили массовые отставки губернаторов
Олег Ковалев Фото: РИА Новости
Массовые отставки глав российских регионов — это обычный ротационный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Курс евро опустился ниже психологической отметки
Курс евро упал ниже 61 рубля впервые с июня 2015 года, следует из данных Московской биржи. Евро упал на 46 копеек, до 60,97 рубля, что соответствует уровню, зафиксированному 25 июня 2015 года.
Брат Ким Чен Ына убит в Малайзии
Фото: globallookpress.com
Ким Чон Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына, убит в Малайзии, сообщает Yonhap. Сообщается, что Ким Чон Нам был убит в аэропорту. Его атаковали две неизвестные женщины, вооруженные «отравленными иглами».
Советник Трампа подал в отставку из-за разговора с послом России
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку, сообщает CNN. Сообщалось, что Флинн подал в отставку после обвинений со стороны министерства юстиции в том, что он ввел в заблуждение администрацию президента США относительно своих контактов с Кремлем.
Иранцы сорвали секретную поездку Рогозина
Фото: Коммерсантъ
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что запланированный визит в Тегеран пришлось отменить по «техническим причинам». Сообщается, что поводом для отмены поездки стало разглашение иранской стороной информации о предстоящем визите, пишет «Коммерсант».
Кисида: при передаче Курил Японии они попадут под договор с США
В случае передачи Японии островов Южных Курил на них также будут распространятся обязательства со стороны США, установленные японо-американским Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности.
Россиян хотят штрафовать за провоз самогона
Фото: РИА Новости
Перемещение крепкой немаркированной алкогольной продукции в России скоро может стать административным правонарушением, такой законопроект поддержал Минфин как один из пунктов «дорожной карты» по стабилизации ситуации на алкогольном рынке в письме, адресованном правительству, есть в распоряжении «Газеты.Ru».
На Украине найдены уникальные документы ОУН
Фото: РИА Новости
В Тернопольской области Украины найдена подборка архивных документов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В Москве расстреляли инкассаторов
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео нападения на инкассаторов в Москве. Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Преступники устроили засаду, переодевшись в дворников. Они были в светоотражающих жилетах и держали в руках лопаты.
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