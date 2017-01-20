Пиво и футбол. Новый президент Германии

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Штайнмайер женат, его супруга — судья по административным делам Эльке Бюденбендер (на фото). В 2010 году Эльке Бюденбендер пережила операцию по пересадке почки, донором которой стал её муж. В связи с этим Штайнмайер был вынужден временно уйти с политической арены