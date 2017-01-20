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Пиво и футбол. Новый президент Германии

Несмотря на выдвижение нескольких кандидатов, выборы президента Германии прошли без сюрпризов. Их победителем стал бывший вице-канцлер, федеральный министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Немного о новом президенте Германии - в нашей фотогалерее
11:02 фоторепортаж
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Франк-Вальтер Штайнмайер родился в 1956 году в Детмольде в рабочей семье
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Штайнмайер занимал пост главы МИД с 2005 по 2009 год и с 2013-го по 2017-й
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Он помогал наладить контакты между Грузией, Россией, Южной Осетией и Абхазией в августе 2008 года
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На фото: Штайнмайер в израильском национальном мемориале Катастрофы и Героизма Яд ва-Шем, 2006
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В феврале 2014-го выступил одним из гарантов при подписании соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции
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Штайнмайер в лагере для сирийских беженцев в Ливане, 2016
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Штайнмайер играет в футбол воздушным шариком, 2007
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Штайнмайер женат, его супруга — судья по административным делам Эльке Бюденбендер (на фото). В 2010 году Эльке Бюденбендер пережила операцию по пересадке почки, донором которой стал её муж. В связи с этим Штайнмайер был вынужден временно уйти с политической арены
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Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Замбии Эдгар Лунгу в президентском дворце в Замбии, 2015
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Штайнмайер на кофейной плантации в Колумбии, 2015
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Штайнмайер в Монголии, 2014
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Штайнмайер с беженцами в Китае, 2008
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Штайнмайер в музее естественной истории в Мозамбике, 2015
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