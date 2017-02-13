Главные события понедельника

«Губернаторские» отставки в России

Кроме того, СМИ анонсировали скорую отставку главы Карелии Александра Худилайнена . По данным РИА Новости, она состоится уже на этой неделе.

Россия анонсировала ответ на иск Украины в ВТО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова ответить на иск Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) по ограничению транзита через территорию РФ. Он отметил, что Москва будет применять предусмотренные международным правом способы защиты, сообщает РИА Новости.

Путин назначил на должности в Росгвардию семь генералов

Указом президента РФ Владимира Путина на руководящие должность в Росгвардии назначены семь генералов, сообщается на сайте Росгвардии.

На границе с Крымом захвачена база крымско-татарского батальона

В селе Чонгар на границе с Крымом неизвестные в военной форме атаковали базу украинского батальона имени Номана Челебиджихана, сообщает радио «Куреш».

Осужденная за репост воспитательница отказалась от помилования

Евгения Чудновец, осужденная на шесть месяцев лишения свободы по обвинению в распространении детской порнографии, не будет добиваться помилования, сообщил РИА Новости ее адвокат Алексей Бушмаков

Снимок убийства Карлова завоевал фотографический "Оскар"

Фото: Burhan Ozbilici / World Press Photo

Стали известны лауреаты 60-й ежегодной международной премии фотожурналистики World Press Photo. Главный приз конкурса получил фотограф Бурхан Озбиличи за снимок убийцы российского посла Андрея Карлова в Турции. Среди лауреатов премии также есть четыре российских фотографа.

В Калифорнии объявлена эвакуация из-за разрушения самой высокой плотины

Немедленная эвакуация объявлена из-за разрушения самой высокой в США плотины в городе Оровилл и угрозы ее аварии, вода может прорваться в течение часа, сообщил в Facebook офис шерифа округа Батте.

Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальон

Писатель Захар Прилепин стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом в Донецкой народной республике, сообщает «Комсомольская правда».