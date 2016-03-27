Песков в красных штанах вышел на уборку снега

На фото Песков в красных штанах чистит снег вместе с дочерью Надей.

В воскресенье не сидим без дела! Папина помощница! ❄️👼🏻#надеждапескова Фото опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka) Фев 12 2017 в 2:54 PST

Началась очередная трудовая неделя! Фото опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka) Фев 12 2017 в 11:16 PST

"В воскресенье не сидим без дела. Папина помощница!" — подписала Навка фотографию.

С дочкой и в офигительных штанах😜💥 @tatiana_navka #ТатьянаНавка #семья #НадеждаПескова Фото опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka) Мар 27 2016 в 5:54 PDT

Год назад Дмитрий Песков был сфотографирован в красных штанах и уггах ночью на одной из московских автомоек, где он ожидал свой автомобиль. Эта фотография активно обсуждалась пользователями сети.