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Песков в красных штанах вышел на уборку снега

Песков в красных штанах вышел на уборку снега
Фото:
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вышел на уборку снега в знаменитых красных штанах. Фотографию Пескова в Instagram выложила его супруга Татьяна Навка.
На фото Песков в красных штанах чистит снег вместе с дочерью Надей.

В воскресенье не сидим без дела! Папина помощница! ❄️👼🏻#надеждапескова

Фото опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Началась очередная трудовая неделя!

Фото опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka)

"В воскресенье не сидим без дела. Папина помощница!" — подписала Навка фотографию.
Год назад Дмитрий Песков был сфотографирован в красных штанах и уггах ночью на одной из московских автомоек, где он ожидал свой автомобиль. Эта фотография активно обсуждалась пользователями сети.
Дмитрий Песков Татьяна Навка
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