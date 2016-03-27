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Песков в красных штанах вышел на уборку снега
Фото: instagram.com/tatiana_navka
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вышел на уборку снега в знаменитых красных штанах. Фотографию Пескова в Instagram выложила его супруга Татьяна Навка.
На фото Песков в красных штанах чистит снег вместе с дочерью Надей.
В воскресенье не сидим без дела! Папина помощница! ❄️👼🏻#надеждапескова
Фото опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka)
Началась очередная трудовая неделя!
Фото опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka)
"В воскресенье не сидим без дела. Папина помощница!" — подписала Навка фотографию.
С дочкой и в офигительных штанах😜💥 @tatiana_navka #ТатьянаНавка #семья #НадеждаПескова
Фото опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka)
Год назад Дмитрий Песков был сфотографирован в красных штанах и уггах ночью на одной из московских автомоек, где он ожидал свой автомобиль. Эта фотография активно обсуждалась пользователями сети.
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